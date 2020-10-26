Molotof davasından FETÖ’cü Aymaz çıktı

Cumhuriyet gazetesine 2008'de molotofkokteyli atılmasına ilişkin davadan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey yöneticilerinden Abdullah Aymaz çıktı. Ergenekon davasında 5,5 yıl hapis yattıktan sonra yeniden yapılan yargılamada beraat eden Boğaç Kaan Murathan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda Aymaz'ın birlikte çalışma teklifini kabul etmeyince kendisini Silivri Cezaevi'nde bulduğunu anlattı. Aymaz'ın kendisini "Saffet Senih" olarak tanıttığını bildiren Murathan, Aymaz'ın bu ismi kod adı olarak kullandığını ve örgütte kıtalar imamı olarak görev yaptığını öğrenince Ergenekon davasında yaşadıkları kumpasın boyutlarını daha iyi anladığını belirtti. İşte detaylar:Murathan, Aymaz'ı kendisine getiren ve görüşmelerine aracı olan kişinin G.T. olduğunu bildirdi.Gazeteye molotofkokteyli atan Bedirhan Şinal'in "Cumhuriyet gazetesine atmam için polisler bana el bombası verdi" ifadesini hatırlatan Murathan, o polislerin kimler olduğunun da araştırmasını talep etti.