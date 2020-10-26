Öldürülen kargo çalışanının ablaları adalet istedi: “Bir meleğe kıyanlar en ağır cezayı alsın”

İbin'in yaşlı anne ve babası ağıt yakarken İbin'in ablaları Türkan Gündüz İbin ve Emine Yalçın İbin, adaletin yerini bulmasını ve melek gibi bir insan olan kardeşlerine kıyan gözü dönmüş katilin en ağır cezayı almasını istediler.

20 yıldır çalıştığı kargo şirketine gelen kargoyu adres yanlış olduğu için elden teslim etmek üzere aradığı müşteri "Nasıl adresi bulamazsınız" diyerek İbin'e bağırmış, kargoyu almak için aracına yürüdüğü sırada ise iki arkadaşı ile birlikte saldırarak darp etmişti.

Saldırının ardından beyin kanaması geçiren Mehmet İbin, önce Çekmeköy'de ardından da Sancaktepe'de bir hastaneye kaldırılmış, Yoğun bakım ünitesinde 1 hafta sürdürdüğü yaşam savaşını 24 Ekim günü kaybetmişti.

Saldırgan zanlı olayın ardından gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Daha önce tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki kaydı bulunan Tayfun Ş, İbin'in hayatını kaybetmesi üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öfkeli bir şahıs tarafından darp edilerek hayatını kaybeden kargo çalışanı İbin'in evinde gözyaşı ve öfke hâkimdi. Mehmet Ali İbin'in 91 yaşındaki babası Mustafa İbin ile 80 yaşındaki annesi Çiçek İbin'e baktığını ve melek gibi bir insan olduğunu belirten ablaları Türkan Gündüz İbin ve Emine Yalçın İbin, "Kardeşimiz kargoda çalışıyor, kuryelik yapıyor. 20 yıldır aynı şirkette istikrarlı şekilde çalışıyor. Kendini işine ve yaşlı anne babasına adamış, ekmeğinde olan bir insandı. O gün de kargoyu teslim ederken kız arkadaşına ayakkabı siparişi veren şahıs hatalı adres yazdırmış. Kardeşim de kendini işine adadığı için kargoyu iade etmektense, teslim edebilir miyim diye alıcıyı arıyor. Alıcı da 'Sen benim adresimi nasıl bulamazsın?' deyip 3 kişi geliyor. Kardeşime attığı yumruk beyin sapına gelmiş. Kardeşim yere düşüyor. Bilinci kapanıyor yerde. Yoğun bakımda, beyin kanaması geçiriyor, ameliyat oldu. Doktorlar binde bir umut vermişlerdi. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kardeşim hayatını kaybetti. Biz şikâyetçi olduk. Ama kişi önce serbest bırakılıp sonra tutuklandı. Melek gibi bir insana öldüresiye saldırganların en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Adalete güveniyoruz. Basit bir nedenden dolayı insan hayatına kıyanların en ağır cezayla cezalandırılması ve toplumda bu tip insanların dolaşmaması gerekir" dediler.

Mehmet Ali İbin'in yengesi Nuran Arı İbin ise "Olaydan sonra biz her gün ağlıyoruz. O bizim canımız. Kendisini 91 ve 80 yaşlarındaki anne ve babasına adadığı için evlenemedi. 9 kardeşten yedincisi. Hiç kimseye zararı olmayan Ramazan ayında dahi şirketten verilen Ramazan paketini evine getirmeyip muhtaç insanlara veren melek gibi bir insandı. Kargoda adres eksik. İyi niyetinden dolayı kargo sahibini arıyor diyor ki "Abi adresin eksik." O da diyor ki "Ben geliyorum senin yanına". Yolun ortasına arabayı çekiyor, direkt öldürme niyetiyle darbeleri vuruyor. Annesi günlerdir ağıt yakıyor. Bu ülkede hukuk var. Bu insan başka insanlara el kaldırmasın. Olaydan sonra ne pişmanlık ne de bir özür dilendi. Başka Mehmetler ölmesin. Bu tip canilik yapanlar en ağır cezayı alsın. Cumhurbaşkanımıza ve Adalet Bakanımızın sesimizi duymasını istiyoruz. Pandemiden dolayı arkadaşlarının iş yükü artmasın diye canla başla çalışan ve iyilikten başka bir şey düşünmeyen bir insanın böyle basit bir nedenden öldüresiye dövülerek hayatını kaybetmesi çok acı. Toplumun Mehmet gibi insanlara ihtiyacı var. " dedi.

Cenazenin kaldırılmasından sonra 91 yaşındaki baba Mustafa İbin ile 80 yaşındaki Çiçek ibin gözyaşı dökerek oğluna sebep olanların cezalarını çekmesini istediler.