Önemli Gün ve Haftalar - Aylara Göre Önemli Gün ve Haftalar Takvimi

Önemli Gün ve haftalar son zamanlarda çok araştırılmaktadır. Devlet her yıl özel gün ve haftaları yayınlar. Her ay için ayrı ayrı tablolar vardır. Dünyada Önemli Günler arasında ülkemizde kutlananlar da önemli gün ve haftalar tablosu içerisinde yer almaktadır. Peki insanlar tarafından çok merak edilen önemli gün ve haftalar nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...
Ocak Ayı Önemli Günler
- Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası: 4-10 Ocak
- Beyaz Baston Körler Haftası: 7-14 Ocak
- Dünya Cüzzam Günü: 25 Ocak
Şubat Ayı Önemli Günler
- Dünya Kanser Günü: 4 Şubat
Mart Ayı Önemli Günler
- Yeşilay Haftası: 1-7 Mart
- Dünya Kulak ve İşitme Günü: 3 Mart
- Dünya Kadınlar Günü: 8 Mart
- Dünya Glokom Haftası, Dünya Tuza Dikkat Haftası: 11-17 Mart
- Dünya Glokom Günü:12 Mart
- Tıp Bayramı: 14 Mart
- Dünya Böbrek Günü: (Mart ayının ikinci perşembesi)
- Yaşlılar Haftası: 18-24 Mart
- Down Sendromlular Günü: 21 Mart
- Dünya Su Günü: 22 Mart
- Dünya Tüberküloz Günü: 24 Mart
Nisan Ayı Önemli Günler
- Kanser Haftası: 1-7 Nisan
- Dünya Otizm Farkındalık Günü: 2 Nisan
- 7 Nisan: Dünya Sağlık Günü / Dünya Sağlık Haftası: 7-13 Nisan:
- Dünya Parkinson Hastalığı Günü: 11 Nisan
- Kalp Sağlığı Haftası: (Nisan Ayının İkinci Haftası)
- Büyümenin İzlenmesi Günü: 15 Nisan
- Dünya Hemofili günü: 17 Nisan
- Ebeler Haftası: 21-28 Nisan
- Dünya Günü: 22 Nisan
- Aşı Haftası: (Nisan ayının son haftası)
- Dünya Sıtma Günü: 25 Nisan
- Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü: 28 Nisan
Mayıs Ayı Önemli Günler
- Trafik ve İlkyardım Haftası: (Mayısın ilk haftası)
- Dünya Ebeler Günü: 5 Mayıs
- Dünya Astım Günü: (Mayıs Ayının İlk Salısı)
- Dünya Talasemi Günü: 8 Mayıs
- Dünya Kızılay Kızılhaç Günü: 8 Mayıs
- Dünya Sağlık İçin Hareket Et günü: 10 Mayıs
- Dünya İnme Önleme Günü: 10 Mayıs
- Engelliler Haftası: 10-16 Mayıs
- Hemşireler Haftası: 12-18 Mayıs
- Hemşireler Günü: 12 Mayıs
- Dünya Hipertansiyon günü: 17 Mayıs
- Dünya Süt Günü: 21 Mayıs
- Avrupa Obezite Günü:22 Mayıs
- Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası (Her yıl değişiyor): 25-31 Mayıs
- Dünya MS Günü (mayıs ayının son çarşambası): 29 Mayıs
- Dünya Tütünsüz Günü: 31 Mayıs
Haziran Ayı Önemli Günler
- İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası: 1-7 Haziran
- Ulusal Fenilketonüri Günü: 1 Haziran
- Dünya Çevre Günü: 5 Haziran
- Diyetisyenler Günü: 6 Haziran
- Dünya Kan Bağışçıları Günü: 14 Haziran
- Dünya ALS Günü: 21 Haziran
- Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü: 26 Haziran
Temmuz Ayı Önemli Günler
- Dünya Nüfus Günü: 11 Temmuz
- Dünya Hepatit Günü: 28 Temmuz
Ağustos Ayı Önemli Günler
- Dünya İnsani Yardım Günü: 19 Ağustos
Eylül Ayı Önemli Günler
- Halk Sağlığı Haftası: 3-9 Eylül
- Dünya Fizyoterapi Günü: 8 Eylül
- Uluslararası Okuryazarlık Günü: 8 Eylül
- Dünya İntiharı Önleme Günü: 10 Eylül
- Dünya İlkyardım Günü (Eylül ayının ikinci cumartesi): 14 Eylül
- Lenfoma Günü: 15 Eylül
- Dünya Alzheimer Günü: 21 Eylül
- Dünya Eczacılık Günü: 25 Eylül
- Dünya Doğum Kontrol Günü: 26 Eylül
- Dünya Okul Süt Günü: 27 Eylül
- Dünya Kuduz Günü: 28 Eylül
- Dünya Kalp Günü: 29 Eylül
Ekim Ayı Önemli Günler
- Dünya Çocuk Günü: (Ekim ayının ilk Pazartesi)
- Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı: 1-31 Ekim
- Emzirme Haftası: 1-7 Ekim
- Dünya Yaşlılar Günü: 1 Ekim
- Dünya Yürüyüş Günü: 3 Ekim
- Dünya Ruh Sağlığı Günü: 10 Ekim
- Dünya Görme Günü (Ekim ayının ikinci perşembesi): 8 Ekim
- Dünya Artrit Günü: 12 Ekim
- Dünya Palyatif Bakım Günü: (Ekim ayının ikinci cumartesi)
- Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü: 13 Ekim
- Dünya El Yıkama Günü: 15 Ekim
- Dünya Meme Sağlığı Günü: 15 Ekim
- Dünya Gıda Günü: 16 Ekim
- Dünya Anestezi Günü: 16 Ekim
- Dünya Menopoz Günü: 18 Ekim
- Dünya Osteoporoz Günü: 20 Ekim
- Küresel İyot Eksikliği Günü: 21 Ekim
- Dünya Kekemelik Günü: 22 Ekim
- Hasta Hakları Günü: 26 Ekim
- Kızılay Haftası: 29 Ekim-4 Kasım
Kasım Ayı Önemli Günler
- Organ Bağışı Haftası: 3-9 Kasım
- Lösemili Çocuklar Haftası: 2-8 Kasım
- Dünya Zatürre Günü: 12 Kasım
- Afet Eğitimi Hazırlık Günü: 12 Kasım
- Dünya Diyabet Günü: 14 Kasım
- Dünya Akciğer Kanseri Günü: 17 Kasım
- Dünya Prematüre Günü: 17 Kasım
- Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü: 18 Kasım
- Dünya KOAH Günü (Kasım ayının 2. veya 3. Çarşambası): 20 Kasım
- Dünya Çocuk Hakları Günü: 20 Kasım
- Ağız Diş Sağlığı Haftası / 22 Kasım: Dünya Diş Hekimliği Günü: 18- 24 Kasım
Aralık Ayı Önemli Günler
- Dünya Engelliler Günü: 3 Aralık
- İnsan Hakları Günü: 10 Aralık