Panslavizm Nedir? Panslavizm Politikası Hangi Devlete Aittir?

Günlük hayatta duyulan kelimeler anlamları en çok merak edilen kelimelerdendir. Günlük hayatta kullanılan ve anlamı çoğu kişi tarafından bilinmeyen kelimelerden birisi Panslavizm'dir. Bu kelime çok duyulsa da ne anlama geldiği pek bilinmez. Bu yüzden de çok fazla araştırılır. Panslavizm kelimesinin ne anlama geldiği merak edilse de TDK'ye göre Panslavizm kelimesinin kelime anlamı da çok merak edilmektedir. Peki çok merak edilen Panslavizm Ne Demek? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Panslavizm Nedir?

Oldukça merak edilen Panslavizm, çok araştırılır. İnternet üzerinde en çok araştırılan Panslavizm sorusu ise bunun ne demek olduğudur. Panslavizm bir politikadır. Bu politika ise, Rusya'nın özellikle Çarlık döneminde uyguladığı, Slav ırkından olanları kendi hakimiyeti altına alıp bir devlet olarak onlara sahip olmak istemesinin siyasetidir. İlk kez 1826 yılında J. Herkes tarafından kullanılmıştır. Doğu Avrupa ile Orta Avrupa'nın orta kesimindeki çeşitli Slav halkları arasında ortak kültürel, siyası hedefler doğrultusunda birlik sağlamaya çalışan harekete Panslavizm Politikası denmektedir.

Panslavizm Politikası Hangi Devlete Aittir?

Panslavizm Politikası son zamanlarda çok araştırılmaya başlanmıştır. Panslavizm Politikasının hangi devlete ait olduğu da insanların merak ettikleri konulardan birisidir. Panslavizm Rusya'ya ait bir politikadır. Rusya özellikle Çarlık Döneminde çeşitli Slav ırklarını bir devlet altında birleştirip onlara hükmetmek istemiştir. Bu politikaya ise Panslavizm Politikası adı verilmiştir. Bu politika aynı zamanda okul kitaplarında Rusya'nın Sıcak Denizlere İnmek istemesi olarak da bilinmektedir. Rusya sıcak denizlere inebilmek amacı ile tüm Slav ırkına sahip kişileri bir devlet altında toplamıştır. Bu siyasete ise Panslavizm Politikası denmiştir.

Panslavizm Sözlük Anlamı

Panslavizm ile ilgili merak edilen pek çok husus vardır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler genellikle kitaplar üzerindedir. İnternet üzerinde Panslavizm ile ilgili her hususun cevabı bulunamayabilir. Ancak Panslavizm sözlük anlamını bulmak elbette mümkündür. Panslavizm Rusya'nın özellikle Çarlık döneminde uygulamış olduğu bir politikadır. Bu Panslavizm kelimesi tüm Slav asıllı halkları aynı yönetim altında toplamak isteyen politik hareket anlamına gelmektedir. Rusya'nın yapmış olduğu Slav ırkından kişilerin tek devlet altında toplanmış olmasına Panslavizm Politikası denir.

Panslavizm Hangi Ülkeleri Etkiledi?

Panslavizm Politikasından rahatsız olmuş ülkeler vardır. Bu ülkelerin ne olduğu ise insanlar tarafından merak edilmektedir. Özellikle Panslavizm Politikası ile ilgili araştırma yapan bireyler bu politikadan hangi ülkelerin rahatsız olduklarını öğrenmek isterler. Avusturya - Macaristan İmparatorluğu Panslavizm Politikasından rahatsız olmuştur. Avusturya – Macaristan İmparatorluğunda yaşayan pek çok Slav olduğu için bu durumdan rahatsız olmuşlardır. Zaten Avusturya – Macaristan'ın başı isyanlar ile dertte iken bir de Panslavizm Politikası ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu politika Osmanlı İmparatorluğunu da rahatsız etmiştir. Çünkü Panslavizm Politikası Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini sarsmıştır.

Panslavizm Politikası Osmanlıyı Nasıl Etkiledi?

Panslavizm Politikası tamamen Slavları ilgilendiren bir politikadır. Ancak elbette bazı başka ülkeleri rahatsız etmiştir. Bunun sebebi Slav ırkına sahip kişileri tek bir devlet altında toplamaya çalışan Rusya'dır. Panslavizm Politikası yüzünden etkilenenlerden birisi de Osmanlı İmparatorluğu'dur. Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürmekte olduğundan etkilenmiş olması normaldir. Çünkü Rusya'nın toplamaya çalıştığı Slav ırkına sahip kişilerden birçoğu Balkanlarda yaşamaktaydı. Panslavizm Politikası Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar üzerindeki hakimiyetini derinden sarsmıştır.

Panslavizm 1. Dünya Savaşı'na Etkisi

Panslavizm Politikasına göre Rusya tüm Slav ırkına sahip kişileri kendi devleti altında toplamaya çalışmıştır. Bu politika Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar üzerindeki hakimiyetini sarsmıştır. O zamanlar Balkanlar Osmanlı Devleti'ne ait olduğu için ve Balkanlarda Panslavizm Politikası yüzünden ayrılmalar yaşandığı için bu Osmanlı'yı etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun derinden sarsılmasına sebep olan bu politika aynı zamanda 1. Dünya Savaşına davetiye çıkarmıştır. 1. Dünya Savaşının en büyük sebeplerinden birisi kesinlikle budur.