SON DAKİKA! 26 Ekim korona tablosu: 26 Ekim 2020 Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

Türkiye1de ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilen corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri yurt ve dünyadan gelmeye devam ediyor. Yaz aylarında düşüş gösteren ancak hava sıcaklıklarının düşüş göstermesiyle birlikte artışa geçen koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri, pandemi başlangıcından bu yana Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanları tarafından entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta verileriyle günlük korona tablosu şeklinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerek Twitter'dan gerekse Bilim Kurulu Toplantısı günlerinde canlı yayın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Bakan Koca tarafından bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) paylaşılması beklenen 26 Ekim korona tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 26 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla araştırma yapmayı sürdürüyor…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (26 EKİM 2020 PAZARTESİ)

Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekipleri tarafından tespit edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 26 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar ve son dakika haberlerine bu başlık altından erişebilirsiniz…