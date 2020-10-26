Son dakika: Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 20 yabancı uyrukludan 18'i gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 18'i Irak ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 yabancı uyruklu, gözaltı alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.