Son dakika: Bakan Koca kritik toplantı için İstanbul Valiliği'nde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğine geldi. Bakan Koca'yı Vali Ali Yerlikaya kapıda karşıladı. Bakan Koca, Vali Yerlikaya ve belediye başkanlarıyla görüşecek.

Toplantının ardından Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

BAKAN KOCA VAKALARIN YÜZDE 40'ININ İSTANBUL'DA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, dün Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki corona virüsü salgınının seyri ile ilgili bir toplantı yapıldığını açıklamıştı. Koca, toplantıyla ilgili açıklamalarında "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı" demişti.