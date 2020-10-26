Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca kritik toplantı için İstanbul Valiliği'nde!

: Bakan Koca kritik toplantı için İstanbul Valiliği'nde!

haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilçe belediye başkanları ile görüşmek için Valilik binasına geldi. Koca, Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul'daki son durumu değerlendirecek, görüşme sonrası açıklamalarda bulunacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 14:56 Son Güncelleme: 26.10.2020 15:18 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca kritik toplantı için İstanbul Valiliği'nde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğine geldi. Bakan Koca'yı Vali Ali Yerlikaya kapıda karşıladı. Bakan Koca, Vali Yerlikaya ve belediye başkanlarıyla görüşecek.

Toplantının ardından Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

BAKAN KOCA VAKALARIN YÜZDE 40'ININ İSTANBUL'DA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, dün Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki corona virüsü salgınının seyri ile ilgili bir toplantı yapıldığını açıklamıştı. Koca, toplantıyla ilgili açıklamalarında "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı" demişti.

Son dakika: Yunanistan'da alarm! Sokağa çıkma yasağı getirildi, 3'üncü seviye an meselesi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Koca kritik toplantı için İstanbul Valiliği'nde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA