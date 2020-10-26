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Son dakika: 'ın sözde eski sorumlusu 'ta yakalandı

Son dakika haberi... 'ta polisin 'a yönelik düzenlediği operasyonda örgütün sözde eski sorumlusunun da aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:46 ABONE OL
Son dakika: DEAŞ'ın sözde Musul eski sorumlusu Yozgat'ta yakalandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekilerince sabahın erken saatlerinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak'ta Musul şehrinin sözde eski sorumlusu E.İ.T. ile birlikte Selahaddin şehri sözde polisleri L.İ.T. ve Q.İ.T. ile Selahaddin şehri DEAŞ askeri A.F.J.O. gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dökümanlar ele geçirildi. Hepsi de Irak uyruklu şüpheliler, sorgulanmak üzere Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.


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Son dakika: DEAŞ'ın sözde Musul eski sorumlusu Yozgat'ta yakalandı
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