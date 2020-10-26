Son dakika: İstanbul'un göbeğinde Karaköy'deki skandal korona partisi!

İstanbul'un göbeği Karaköy'de bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vak'alara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Karaköy'deki bir restoranda gece saatlerinde skandal görüntüler kaydedildi.