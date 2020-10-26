Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Etkisiz hale getirildiler...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.Son dakika: Kovid-19'da son rakamlar belli oldu! İşte dünyadaki enfekte kişi sayısı SON DAKİKA... İnsanlar üzerinde denenen ilk Covid-19 aşısında sonuca gelindi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Belçika’da corona virüs vakalarında korkutan artış! 15 bin yeni vaka...