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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Etkisiz hale getirildiler...

'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesi ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:39 ABONE OL
Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Etkisiz hale getirildiler...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Etkisiz hale getirildiler...
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