Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İskenderun'daki patlamayla ilgili 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Son dakika...İskenderun'un Hatay ilçesinde polis ekipleri ile takibe aldıkları 2 terörist arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında büyük bir patlama meydana geldi.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BAKAN SOYLU TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaştı. Soylu, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.

Son dakika haberi! Hatay'da terör saldırı: Valilik'ten ilk açıklama geldi...