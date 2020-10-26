Tımar Sistemi Nedir? Tımar Sistemi Özellikleri

Osmanlı Devleti ile ilgili araştırma yapan çoğu insan Tımar Sistemi kavramı ile karşılaşmıştır. Çünkü Tımar Sistemi oldukça önemli bir sistemdir. Tımar Sistemi kavramını duyan kişiler bu kavram ile alakalı birçok araştırma yaparlar. Tımar Sistemi'nin ne olduğu konusunda yapılan araştırmalar arasında Tımar Sisteminin özellikleri vardır. Peki Tımar Sistemi Özellikleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Tımar Sistemi Nedir?

Tımar Sistemi, daha önceden İkta Sistemi olarak da insanların karşısına çıkmıştır. İkta Sitemi ile Tımar sistemi tamamen birbirlerinin aynısı olmasalar da çok fazla benzerlikleri vardır. Tımar Sistemi aslında bir maaş ödeme sistemidir. Devlet için yapılan işler karşılığında ücret olarak toprak verilmesine Tımar Sistemi denir. Aynı zamanda bu sistem devlet için asker yetiştirilmesini hızlandırmıştır. Aynı durum Selçuklulardaki İkta Sisteminde de mevcuttu. Tımar Sistemi, devlet memuru olan kişilere uygulanmaktadır. Bu sisteme göre devlet memurlarına bir toprak verilir ve bu toprağın aktif olarak kullanılması gerekir. Bu durumu da Kadı takip eder. Bu şekilde asker ve memurların geçimleri karşılanmaktadır. Tımar sisteminde her bölgenin de ayrı ismi bulunmaktadır. Ve her bölgenin tımarı da faklı işe sahip kişilere verilmektedir. Tımar sistemi hem asker yetiştirmesini kolaylaştıran hem de maaş ödemesinin daha kolay yapılmasını sağlayan oldukça güzel bir sistemdir.

Tımar Sistemi Ne Demek?

Tımar Sistemi son zamanlarda çok araştırılmaya başlanmıştır. Bunun sebebi de genellikle insanlara bu sistemin garip gelmesinden kaynaklanmaktadır. Tımar sistemi gerçekten de oldukça değişik görünen bir sistemdir. Bu sistemi kısaca açıklamak gerekirse; Devlet, kendi çalışanlarına maaş olarak tımar adı verilen topraklar verir ve bu toprakları işlemesini ister. Bu sistem sayesinde hem maaş sorunu çözülürken hem de ülkedeki araziler aktif hale getirilmiş olur. Tımar sistemi sayesinde pek çok kişinin ihtiyaçları giderilmiştir. Bu sistem, ülkenin kalkınmasında da çok etkilidir. Tımar sistemi oldukça disiplinli bir sistemdir. Tımar sahibi kişiler özellikle kadılar tarafından kontrol edilmektedir.

Tımar Sistemi Özellikleri

Bir maaş ödemesi olarak da düşünülebilen Tımar Sistemi hakkında insanların aklında çok fazla soru bulunmaktadır. Bu ise oldukça normal bir durumdur. Günümüzde tımar sistemi gibi ya da buna benzeyen herhangi bir sistem bulunmamaktadır. Tımar sistemi devlet memurlarına maaş olarak toprak verilmesidir. Bu da insanlara şu anda elbette garip gelmektedir. Ancak tımar sistemi pek çok faydası olan bir sistemdir. Tımar sisteminin bilinmesi gereken bazı özellikleri ise aşağıda sıralananlardır;

Tımar sisteminde 160.000 akçeden fazla geliri olan bölgeler has olarak adlandırılmaktadır.

Geliri 20.000 ile 100.000 akçe arasında olan bölgeler zeamet olarak adlandırılmaktadır.

Yıllık geliri 20.000 akçenin altında olan topraklar ise tımar unvanı ile anılmaktadır.

Tımar sistemine göre işletilen topraklar, sipahi olarak adlandırılan eyalet askerlerine tahsis edilmektedir.

Kaynaklara göre Osmanlı devlet gelirlerinin büyük bir bölümünü tımar toprakları oluşturmaktadır.

20 milyona yakın askerden oluşan tımar sipahi ordusu zamanla önemini yitirmiştir. Zamanla toprakta özel mülkiyete gidilmiş ve tımar sisteminin kalıntıları ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Osmanlı Devleti'nde Tımar Sistemi

Osmanlı Devleti ve Selçuklu Devleti'nde askerlere ya da devlet memurlarına maaş olarak toprak verilmekte idi. Buna da bir sistem adı verilmiştir. Osmanlı Devleti'nde devlet için çalışan kişilere tımar sistemi uygulanmaktadır. Kişinin çalıştığı mevkiye göre kendisine uygun toprak verilmekte ve bu toprağın düzenli olarak işlenmesi istenmektedir. Osmanlı Devleti'nde uygulanan bu sistem o zamanlarda herkes tarafından oldukça sevilmekteydi. Ve devlet ya da millet adına da Tımar Sisteminin pek çok faydası bulunmaktaydı. Tımar sisteminin faydalarından bazıları şunlardır: