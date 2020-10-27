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'da 'kaçak muayenehane' operasyonu: 6 gözaltı

'da polis ekiplerince kaçak muayenehane olarak işletilen 7 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda tıbbı malzeme ve ilaç ele geçirildi, uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:27 ABONE OL
Ankara'da 'kaçak muayenehane' operasyonu: 6 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesindeki bazı dükkan ve apartman dairelerinin kaçak muayenehane olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak muayenehane olarak işletildiği belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınıdı, 5 bin 650 tıbbi ilaç ile çok sayıda tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve kozmetik ürün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanununun 187'inci maddesi ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

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Ankara'da 'kaçak muayenehane' operasyonu: 6 gözaltı
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