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'dan 'hareket planı' toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bölge ve İl idaresi yöneticileriyle bir araya gelerek, hareket planı için bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede, "İstanbul’da vaka sayılarındaki büyük artış, şehirde her alanda harekete geçmeyi gerektiriyor. ve Müdürlüğüne kadar tüm il idaresiyle bir araya gelerek, hareket planlarımızı ele aldık. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 21:11 Son Güncelleme: 27.10.2020 21:18 ABONE OL
Bakan Fahrettin Koca'dan 'hareket planı' toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün akşam saatlerinde İstanbul Bölge ve İl idaresi yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 'hareket planı' ele alındı.

"SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM"

Bakan Koca sosyal medyada toplantıya ilişkin bir paylaşım yaparak, "İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artış, şehirde her alanda harekete geçmeyi gerektiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan İl Göç İdaresi ve DHMİ Atatürk Havalimanı Müdürlüğüne kadar tüm il idaresiyle bir araya gelerek, hareket planlarımızı ele aldık. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM." ifadelerini kullandı.

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Bakan Fahrettin Koca'dan 'hareket planı' toplantısı
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