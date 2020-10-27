Başkan Sadıkoğlu: “Hedefimiz Malatya sanayisini ve ticaretini büyütmek”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, partisinin 7. İl Kongresi ve toplu açılış töreni için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlarla görüştü.

BAŞKAN SADIKOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR VE TALEP

Malatya sanayisi ve ticareti için bazı konularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ve bakanlara teşekkürlerini sunan ve taleplerini ileten Başkan Sadıkoğlu, 30 yıldır çözülemeyen ve ciddi çevre kirliliğine sebep olan arıtma sorununun çözümü konusunda ve MTSO'nun daha önce talep ettiği teşvikte 4. bölgeden 6. bölgeye çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, TMO'nun kayısı alımıyla kayısının katma değerli hale getirilmesi ve piyasanın regüle edilmesi konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerini sundu.

Ayrıca Başkan Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Varank'tan yatırımcıların teşviklerden faydalanması konusunda komisyon onayı şartının kaldırılmasını ve birtakım düzenlemeler yapılarak 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karardan önceki teşvik sistemine döndürülmesini talep etti.

TOPLAM 422 MİLYON TL YATIRIM MALİYETLİ 12 FABRİKANIN RESMİ AÇILIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun göreve geldiği günden sonra yer tahsisi yapılan ve üretime geçen 12 adet fabrikanın resmi açılışı da gerçekleştirildi. Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yatırımcılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yatırımlar hakkında bilgi veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Göreve geldiğimizden bu yana 26 tane yer tahsisi gerçekleştirdik. Yer tahsisi yaptığımız firmaların birçoğu 6-7 ay gibi kısa sürede fabrikalarını kurarak üretime geçti. Pandemi süreci dolayısıyla fabrikaların inşaası noktasında bir durağanlaşma olsa da yakın zamanda faaliyete geçecek olan fabrikalarla beraber 8500 kişiye istihdam imkanı sağlanmış olacak. Cumhurbaşkanımız tarafından resmi açılışı yapılan 12 adet yeni fabrikanın toplam yatırım maliyeti yaklaşık 422 Milyon TL. Bu fabrikaların tamamı görev süremiz içerisinde kuruldu ve faaliyete geçti. Yaklaşık 3000 kişinin istihdam edildiği bu fabrikaların birçoğu ihracat yapan fabrikalar ve şu ana kadar 70 Milyon dolar ihracat gerçekleştirdiler, yıllık ihracat hedefleri de 220 Milyon dolardır. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kamulaştırma bedelleri için 40 Milyon TL destek aldık. Aldığımız bu destek ile yeni sanayi parselleri oluşturuyoruz. 88 adet yeni sanayi parseli oluşturmak için alt yapı çalışmaları devam ediyor." dedi.