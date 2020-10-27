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Dışişleri’nden ’deki polis şiddetine tepki

ANKARA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Almanya'nın Köln şehrinde işyeri sahibi vatandaşımız Yüksel Aker'in polis şiddetine maruz kalması ve darp edilmesi elim ve kabul edilemez bir olaydır" açıklamasını yaptı. "Bir şikâyet kapsamında işyerine baskın düzenleyen polislerin vatandaşımıza karşı şiddet ve orantısız güç kullandıkları açıkça görülmüştür" diyen Aksoy, şunları kaydetti: "Alman makamlarının şiddet uygulayan polis mensupları hakkında gerekli adımları ivedilikle atmalarını ve Almanya'da son dönemde özellikle göçmenlere ve Müslümanlara yönelik artış kaydeden polis şiddeti vakaları karşısında daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Takipçisi olduğumuz bu ve benzeri olayların sorumlularının adalet önünde hesap vermelerini bekliyor ve talep ediyoruz."
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Dışişleri’nden Köln’deki polis şiddetine tepki
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