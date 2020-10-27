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Başbakanı Paşinyan 'Hezimet sarhoşu' oldu!

ve Ermensitan arasındaki çatışmalarda büyük bir hezimete uğrayan Paşinyan'ın son görüntüleri sosyal emdyadada olay oldu. Azerbaycan’ı cephede yenemeyen ’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa şehrinde düzenlenen "sözde zafer" kutlamasını halay çekerek attı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:45 Son Güncelleme: 27.10.2020 09:59 ABONE OL
Ermenistan Başbakanı Paşinyan 'Hezimet sarhoşu' oldu!

Son dakika bilgilerinin gelmeye devam ettiği Azerbaycan Ermenistan savaşında ilginç manzaralar da ortaya çıkıyor.

Azerbaycan'ı yenemeyen Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan hezimet zaferini halay çekerek kutladı | Video

Azerbaycan'ı cephede yenemeyen Ermenistan dün ilan edilen ateşkesi yeniden bozdu. Köşeye sıkışan Ermenistan, her zamanki gibi sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine Sarkisyan'ın görevden alınmasına karar verildi.

Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa şehrinde düzenlenen "söz de zafer" kutlamasını halay çekerek attı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan 'Hezimet sarhoşu' oldu!
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