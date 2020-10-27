Ermenistan'a ait 18'inci motorlu piyade tümeni imha edildi

Karabağ'da daha önce ilan edilen iki ateşkesi bozan Ermenistan, üçüncü ateşkesi de 5 dakika sonra ihlal etti. Azerbaycan, 17 köyü daha işgalden kurtardı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Kubadlı yönlerinde devam ettiği bildirildi. Öte yandan, Bakanlık yaptığı açıklamada, cephenin farklı yönlerinde çok sayıda Ermenistan ordusuna ait, 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 topu, 1 'Osa-AKM' ZRK, 1 BM-21 'Grad' roketatar, 1 radar istasyonu ve 6 askeri aracın imha edildiğini duyurdu.

'ÖLENLER ARASINDA ALBAY ŞAKARYAN DA VAR'

Azerbaycan ordusunun karşı saldırıların ardından Ermenistan güçlerine bağlı 18'inci motorlu piyade tümeninin ön kontrol karakolunun imha edildiği ve karakolda ölenlerin arasında Albay Sergey Şakaryan'ın da olduğu ifade edildi.