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'a ait 18'inci motorlu piyade tümeni imha edildi

Savunma Bakanlığı, cephedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, çatışmaların ağırlıklı Hocavend, Fuzuli ve Kubadlı yönlerinde devam ettiğinini ifade ederek, " güçlerinin 18’inci motorlu piyade tümeninin ön kontrol karakolunun imha edildiği ve ölenlerin arasında Albay Sergey Şakaryan yeralmaktadır" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:45 Son Güncelleme: 27.10.2020 10:35 ABONE OL

Karabağ'da daha önce ilan edilen iki ateşkesi bozan Ermenistan, üçüncü ateşkesi de 5 dakika sonra ihlal etti. Azerbaycan, 17 köyü daha işgalden kurtardı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Kubadlı yönlerinde devam ettiği bildirildi. Öte yandan, Bakanlık yaptığı açıklamada, cephenin farklı yönlerinde çok sayıda Ermenistan ordusuna ait, 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 topu, 1 'Osa-AKM' ZRK, 1 BM-21 'Grad' roketatar, 1 radar istasyonu ve 6 askeri aracın imha edildiğini duyurdu.

'ÖLENLER ARASINDA ALBAY ŞAKARYAN DA VAR'

Azerbaycan ordusunun karşı saldırıların ardından Ermenistan güçlerine bağlı 18'inci motorlu piyade tümeninin ön kontrol karakolunun imha edildiği ve karakolda ölenlerin arasında Albay Sergey Şakaryan'ın da olduğu ifade edildi.

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Ermenistan'a ait 18'inci motorlu piyade tümeni imha edildi
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