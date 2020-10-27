Ermenistan''dan son dakika! Eski Başbakan Manukyan: 'Paşinyan istifa et yoksa her şeyi kaybedebiliriz"

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''dan son dakika! Eski Başbakan Manukyan: 'Paşinyan istifa et yoksa her şeyi kaybedebiliriz"

, tarafından işgal edilen topraklarını bir bir kurtarırken Ermenistan'da Paşinyan'a tepkiler büyüyor. Son dakika haberine göre Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan'a bir tepki de Ermenistan'ın ilk başbakanı 'dan geldi. Manukyan Paşinyan hükümetini eleştirerek, " Bugün tarihimizin en utanç verici sayfalarından birinde yaşıyoruz. Ermenistan ve Ermenistan’In geleceği tehdit altında. Bu hükümet istifa etmeli. Tek kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyimizi kaybedebiliriz" dedİ.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:24 Son Güncelleme: 27.10.2020 15:40 ABONE OL

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda işler Ermenistan açısından hiç de iyi gitmiyor. Son dakika bilgileri gösteriyor ki Ermenistan ağır bunalımda. Azerbaycan ordusu karşısında verdiği ağır kayıplar sonrası kendine destekçi arayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir darbe de Ermenistan'ın ilk başbakanı ve eski savunma bakanı Ulusal Demokratik Birlik Partisi Başkanı Vazgen Mikaeli Manukyan'dan geldi. Ermenistan hükümetini istifaya çağıran Manukyan, "Bugün tarihimizin en utanç verici sayfalarından birinde yaşıyoruz" dedi.

"İSTİFA ETMELİ AKSİ TAKDİRDE HERŞEYİ KAYBEDERİZ"

Manukyan, Ermenistan hükümetine tepki göstererek," Kötü bir dönemdeyiz. Ermenistan ve Ermenistan'ın geleceği tehdit altında. Durumu değiştirmek, geri dönmek mümkün mü? Evet! Ama mevcut hükümetle değil. Bu hükümet istifa etmeli. Tek kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyimizi kaybedebiliriz" dedi.

ASKERİ İSTİHBARATIN BAŞI GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan, Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan, askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'i görevden aldığını duyurdu.

PAŞİNYAN'IN EŞİ CEPHEYE GİDİYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, askeri eğitim alacağını duyurdu.42 yaşındaki Hakobyan, Facebok sayfasında birkaç gün içinde "Ermenistan'ın sınırlarını korumak için cepheye gideceğini" açıklamıştı

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Ermenistan''dan son dakika! Eski Başbakan Manukyan: 'Paşinyan istifa et yoksa her şeyi kaybedebiliriz"
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