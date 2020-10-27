Federasyon zaman kaybı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Tatar, Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Tatar, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şunları söyledi:

Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır. Bu yolda üzerine düşen iyi niyetli bir yaklaşımla hep adımlarını atmıştır. Ancak sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kâfi değildir. Elli yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin her seferinde başarısız olmasının yegâne nedeni Rum tarafının uzlaşmaz zihniyetidir.

Son dakika! Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önemli açıklamalar | Video

Rumlar gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyorlar. Rum tarafı kendi yönetimleri altında adeta bir azınlık olarak görmek istedikleri Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmeyi sürdürüyor.

Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve onların kurduğu iki ayrı devlet şu anda zaten vardır. Gelinen noktada müzakereleri münhasıran federasyon temelinde başlatmanın zaman kaybı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla artık iki devletli çözümün gerçekçi bir yaklaşımla masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Başkan Erdoğan'dan gülümseten açıklama: Kapalı Maraş'ta piknik yapabiliriz | Video

Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003 yılından bu yana uyarılarımızı dinlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir. Bu oyun artık bozulmuştur. Bölgede Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini hesaba katmayan hiçbir girişim başarılı olmayacaktır. Kıbrıs Türkü, Türkiye'yi her daim yanında bulacaktır.

Önümüzdeki dönemde 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs'a malum bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün törenlere katılalım, aynı zamanda Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yapalım.

Sayın Çavuşoğlu, kapalı Maraş'ta piknik yapabiliriz, mâni bir şey var mı? Sayın Cumhurbaşkanı? O gün orada herhalde bir piknik yapmakta fayda var. Biz ekranlarda izliyoruz, bizzat yaşayalım istiyoruz. İnşallah onu da gerçekleştiririz.



RUM TARAFININ HAYALİ 1974 ÖNCESİNE DÖNMEK

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bizim kardeş vatanımız olmanın yanı sıra ana vatanımızdır. Türkiye 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin ardından garantörlük hakkını kullanarak harekete geçseydi ne olurdu, düşünülmelidir. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye ve KKTC, Kıbrıs konusunda adil ve kalıcı bir anlaşma sağlanması için pek çok kez üzerine düşeni yapmaya çalışmıştır. Rum tarafı hâlâ 1974 öncesine geri dönmenin hayali içerisindedir. Türkiye'nin ortaya koyduğu 5'li konferans önerisi bize göre bir son şanstır. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması için KKTC'nin de bir konferans toplaması önerisi bize göre son derece gerçekçi ve yapıcıdır. Hidrokarbonlar konusu Kıbrıs Rum tarafı için bir samimiyet testidir."