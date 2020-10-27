‘HDP çocuklarımızı çalıyor’

Diyarbakırannelerinin, dağakaçırılan çocuklarıiçin HDP İlBaşkanlığı binasıönündeki evlatnöbeti devam ediyor.Kızı Şeymaiçin eylem yapananne Türkan Mutlu, "Kızımınelinden kalemi aldılar, silah verdiler,onu ölüme gönderdiler"dedi. Oğlu Doğan için bekleyenbaba Hacı Gügerde, "HDP'dençocuklarımızı istiyoruz.HalklarınDemokrasi Partisidiye bir şey yok.Halkların hırsızlıkpartisidir. Niyehırsızlık partisidirdiyorum? Çocuklarımızı kandırıyor,beynini yıkıyorlar, HDPbinasına götürüp, dağa götürüyorlar"diye konuştu.