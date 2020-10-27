‘HDP çocuklarımızı çalıyor’

Diyarbakır
annelerinin, dağa
kaçırılan çocukları
için HDP İl
Başkanlığı binası
önündeki evlat
nöbeti devam ediyor.
Kızı Şeyma
için eylem yapan
anne Türkan Mutlu, "Kızımın
elinden kalemi aldılar, silah verdiler,
onu ölüme gönderdiler"
dedi. Oğlu Doğan için bekleyen
baba Hacı Güger
de, "HDP'den
çocuklarımızı istiyoruz.
Halkların
Demokrasi Partisi
diye bir şey yok.
Halkların hırsızlık
partisidir. Niye
hırsızlık partisidir
diyorum? Çocuklarımızı kandırıyor,
beynini yıkıyorlar, HDP
binasına götürüp, dağa götürüyorlar"
diye konuştu.