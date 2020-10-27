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çocuklarımızı çalıyor’

Giriş Tarihi: 27.10.2020 ABONE OL
‘HDP çocuklarımızı çalıyor’
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Kızı Şeyma için eylem yapan anne Türkan Mutlu, "Kızımın elinden kalemi aldılar, silah verdiler, onu ölüme gönderdiler" dedi. Oğlu Doğan için bekleyen baba Hacı Güger de, "HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Halkların Demokrasi Partisi diye bir şey yok. Halkların hırsızlık partisidir. Niye hırsızlık partisidir diyorum? Çocuklarımızı kandırıyor, beynini yıkıyorlar, HDP binasına götürüp, dağa götürüyorlar" diye konuştu.
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‘HDP çocuklarımızı çalıyor’
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