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Son dakika: duyurdu! 'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

, 'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 20:42 Son Güncelleme: 27.10.2020 20:49 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada:
"Hakkari-Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde , İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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