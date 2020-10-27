İnternette yasa dışı tütün satışı tavan yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Temmuz 2020'den itibaren "ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere" 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirildi.Ancak pandemi sürecinde etkin olarak kullanılan online satış, kaçakçılar için de kaçış oldu. Günümüzde internet üzerinden yapılan yasa dışı tütün satışları tavan yaptı. Arama motorlarına 'sarmalık tütün satışı' yazıldığında 810 binin üzerinde sonuç çıkıyor. Uzmanlar ise vatandaşları denetimsiz olduğu için büyük riskler taşıyan bu tür ürünleri almamaları için uyarıyor.Kaçakçıların uyguladıkları yöntemler devlete yıllık 10 milyar TL'yi aşan vergi kaybına sebep oluyor. Yaklaşık 10 yıldır yasa dışı tütün satışı ile mücadele edilen ülkemizde, önceleri yurt dışından kaçak yollarla getirilen tütün ürünleri iç pazara sunularak toplam pazarın yüzde 20'sine kadar ulaşmıştı. Resmi makamlar önce sigara kaçakçılığına hapis cezası getirdi ve akabinde denetimleri sıklaştırdı. Bu önlemlerle kaçak sigaranın payı yüzde 4'lere kadar geriledi.