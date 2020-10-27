İskenderun'da vatan ve millet bekası için kurban kesildi

İskenderun'da iki teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra olayda hiçbir can kaybının yaşanmamasından dolayı İlçe Emniyet müdürlüğü önünde 7 adet kurban kesildi. Ayrıca milletin selameti ve bekası için dualar edildi.

Konu ile ilgili ilçe kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uhdesinde ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun himayesinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde 7 adet kurban kesimi yapılarak, vatan ve milletimizin bekası için dua edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde icra edilen program kapsamında; 26 Ekim 2020 Pazartesi günü İlçemizde vuku bulan hain terör saldırısı esnasında kahraman güvenlik güçlerimizin güç ve kabiliyetleriyle hain teröristlerin kısa sürede etkisiz hale getirilmesi ve bu süreçte herhangi bir can ya da mal kaybının olmamasından dolayı Yüce Allah'a şükür etmek ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür etmek amacıyla bir araya geldik" denildi.

Kurbanların kesildiği programda İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci, kutsal vatanımızın ve necip milletimizin selameti ve bekası için dua etti. Edilen duaların ardından kurbanlar kesildi.