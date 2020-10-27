İstanbul genelinde koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

İstanbul Ataşehir ilçesindeki denetimlere Vali Yardımcı Abdurrahman İnan, Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve Tarım Müdürü Hamza Atalay ve çok sayıda emniyet personeli ve tarım il müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.





VALİ YARDIMCISI'NIN DA ATEŞİNİ ÖLÇTÜLER

Denetimlerde iş yerleri ve mekanlar tek tek kontrol edilerek kurallara uyulması ve varsa eksikliklerin giderilmesi uyarısında bulunuldu. Kimi mekanlarda ise kontrol için mekana girecek olan Vali Yardımcısı İnan ve Emniyet Müdürü Aslan, Tarım Müdürü Atalay ve ekiplerin de ateşi ölçülerek içeri alındı.

Çağrı OĞUZ / SABAH