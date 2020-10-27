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genelinde koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

valisi Ali Yerlikaya talimatıyla bugün İstanbul genelinde Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler doğrultusunda uyarı denetimleri yapıldı.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 12:52 Son Güncelleme: 27.10.2020 12:57 ABONE OL
İstanbul genelinde koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

İstanbul Ataşehir ilçesindeki denetimlere Vali Yardımcı Abdurrahman İnan, Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve Tarım Müdürü Hamza Atalay ve çok sayıda emniyet personeli ve tarım il müdürlüğüne bağlı ekipler katıldı.

VALİ YARDIMCISI'NIN DA ATEŞİNİ ÖLÇTÜLER

Denetimlerde iş yerleri ve mekanlar tek tek kontrol edilerek kurallara uyulması ve varsa eksikliklerin giderilmesi uyarısında bulunuldu. Kimi mekanlarda ise kontrol için mekana girecek olan Vali Yardımcısı İnan ve Emniyet Müdürü Aslan, Tarım Müdürü Atalay ve ekiplerin de ateşi ölçülerek içeri alındı.

Çağrı OĞUZ / SABAH

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İstanbul genelinde koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
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