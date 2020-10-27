İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk

İstanbul'da hızla artan korona virüs vak'a sayıları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen toplu taşımada yine aynı görüntüler oluştu. Maske takmayan minibüs şoförleri ile sosyal mesafeyi hiçe sayan yolcular korona virüse davet çıkardı. Esenyurt minibüs hattında çekilen görüntülerde sınırlı sayıda yolcu alması gereken minibüsler tıklım tıklım görüntülendi. Buna bide maskeyi hiç takmayan ya da çenesinin altında taşıyan dolmuş şoförleri eklenince korona virüse adeta davetiye çıkarıldı. Yoğunluk sebebiyle minibüsler içinde zaman zaman yaşanan tartışma yaşandığı görüldü. Bu tartışmalardan biri de kameralara da yansıdı.