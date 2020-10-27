Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısı gündem maddelerinde Azerbaycan Ermenistan hattı, Akdeniz ve Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmaları, salgının ülkemizdeki seyri gibi birçok durum masadaki konulardandı. Bu hafta ise bakanlar kurulunun hangi gün toplanacağı vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak? İşte tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BU HAFTA BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI HANGİ GÜN OLACAK?

Özellikle koronavirüs salgını sürecinde değerlendirmeler yapıldığı ve varsa kısıtlama kararlarının açıklandığı kabine toplantısı için artan vakalarla beraber nefesler tutuldu. Bakanlar Kurulu'nun yeni bir tedbir kararı alıp almayacağı merak edilirken toplantının tarihi de araştırılıyor…