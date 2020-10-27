Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta ne zaman, hangi gün toplanacak?

Her hafta bakanlar kurulunun 'ın önderliğinde gerçekleştirdiği toplantıda ülkede salgının seyri, Azerbaycan Ermenistan hattı, Akdeniz ve Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmaları gibi tüm gündem maddeleri masada oluyor. Bu kapsamda yapılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmeleri vatandaşlarla paylaşıyor ve salgına dair değerlendirmelerde bulunuyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta ne zaman, hangi gün toplanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:07 ABONE OL
Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısı gündem maddelerinde Azerbaycan Ermenistan hattı, Akdeniz ve Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmaları, salgının ülkemizdeki seyri gibi birçok durum masadaki konulardandı. Bu hafta ise bakanlar kurulunun hangi gün toplanacağı vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta ne zaman, hangi gün toplanacak? İşte tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BU HAFTA BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI HANGİ GÜN OLACAK?

Özellikle koronavirüs salgını sürecinde değerlendirmeler yapıldığı ve varsa kısıtlama kararlarının açıklandığı kabine toplantısı için artan vakalarla beraber nefesler tutuldu. Bakanlar Kurulu'nun yeni bir tedbir kararı alıp almayacağı merak edilirken toplantının tarihi de araştırılıyor…

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz hafta salı günü gerçekleştirilen toplantının bu hafta hangi gün yapılacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN GÜNDEM MADDELERİ NELERDİ?

Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele de ele alınacak.

Ersin Tatar'ın seçilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başladı. Seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının gündeminde.

Karabağ'daki son durumun da ele alınacağı toplantıda, Azerbaycan ordusu'nun Ermenistan'a karşı mücadelesi de toplantıda değerlendirilecek.

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak?

Toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA