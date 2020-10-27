Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısı gündem maddelerinde Azerbaycan Ermenistan hattı, Akdeniz ve Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmaları, salgının ülkemizdeki seyri gibi birçok durum masadaki konulardandı. Bu hafta ise bakanlar kurulunun hangi gün toplanacağı vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak? İşte tüm detaylar…
Özellikle koronavirüs salgını sürecinde değerlendirmeler yapıldığı ve varsa kısıtlama kararlarının açıklandığı kabine toplantısı için artan vakalarla beraber nefesler tutuldu. Bakanlar Kurulu'nun yeni bir tedbir kararı alıp almayacağı merak edilirken toplantının tarihi de araştırılıyor…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele de ele alınacak.
Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başladı. Seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının gündeminde.
Karabağ'daki son durumun da ele alınacağı toplantıda, Azerbaycan ordusu'nun Ermenistan'a karşı mücadelesi de toplantıda değerlendirilecek.
Toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.