Kast Sistemi Ne Demek, Kısaca Tanımı - Kas Sistemi Nedir, Sınıfları Nelerdir?

Kast Sistemi bir ayrım sistemidir. Hindistan'da uzun zamandır hüküm süren Kast Sistemi insanların sosyal hayatlarındaki pek çok şeyi kısıtlar. Oldukça çirkin bir sistemdir. Genellikle okullarda öğrencilere öğretilmektedir. Ancak halk arasında da ara ara bu sistem hakkında konuşulmaktadır. Hindistan'da insanların hayatlarının her alanında bu düzenin etkileriyle karşılaşılmaktadır. Peki Kast Sistemi kısaca açıklanacak olursa bu açıklama nasıl yapılır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Kast Sistemi Nedir?

Kast Sistemi Kısaca Tanımı: Endogami (akraba evliliği) esasına göre karakterize edilen sosyal tabakalaşmanın bir formuna verilen addır. Kast terimi, Portekizce'den gelmiştir ve saf soy anlamına gelir. Sınıf ayrılıklarına dayanmaktadır. Kast Sistemini özü itibari ile Varna ve Jati olarak ikiye ayırabilmek mümkündür. Varna, kastın en üst dört tabakasını ifade eder (Brahman, Kşatriya, Vayşiya ve Südralar). Varna, insanların toplumun hangi tabakasında olduğunu belirtirken; Jati ise insanların nasıl hayat tarzı yaşamaya mecbur olduğunu, hangi meslekle iştigal edeceğini ve nasıl bir hukuka ve toplumsal düzene tabi olacaklarını belirleyen ikinci bir etmendir. Kast içerisinde 'yükseklik ve asalet' bakımından 'kademeli' bir zincir söz konusu. Şaşırtıcı olan bir durum ise, bu sistem içerisinde 'zenginliğe' dayalı bir ayrım bulunmamaktadır. Yani bir insan doğuşundan ölümüne kadar aynı kast içerisinde yer almak zorundadır. Kast Sistemi'ni ayakta tutan en önemli etmen 'Varna' öğretisidir. Bu öğreti tüm insanların doğuştan şu dört kasta ayrıldığını savunmaktadır.

Brahmanlar

Ksatriyalar

Vaisyalar

Sudralar

Kast Sistemi Sınıfları

Kast Sisteminde 4 sınıf vardır. Bu sınıflar; Brahmanlar, Ksatriyalar, Vaisyalar ve Sudralardır. Bu sınıfların özellikleri ise şunlardır:

Brahmanlar: En üst sınıf olan ve 20 yıl eğitim gören Brahmanlar, kendi kutsal kitapları olan Veda'ları (Hintlilerin Tanrılarına karşı söylenen dua ve yakarışlardan oluşan kutsal şiirleri) incelemek, yorumlamak ve kendi dinlerinin eğitim ve öğretim işleriyle uğraşmakla görevli kimselerdir. Brahman ve Kshatriya sınıflarından olan gençlere dinin esaslarını öğretilir. 30-35 yıl sonra öğretmenliği bırakır ve inzivaya çekilirler. Bu inziva ile de kendilerini felsefi ve dini düşüncelere verirler. Brahman'ların başlıca görevleri ise kurban ayinlerini idare etmek, kutsal metinleri korumak ve dini ayinleri icrâ etmek olarak bilir. (Din adamlarıdır)

Ksatriyalar: Ksatriya sınıfı, önemli asker ve yöneticilerden oluşur. Brahman dinine göre Ksatriya sınıfı Brahman sınıfının himayesi olmadan refah ve mutluluğu bulamamaktadır. Brahmanlar da Ksatriyalar olmadan yükselemezler. Bütün büyük subay, komutan ve yöneticiler bu sınıftan çıkmaktadır.

Vaisyalar: Vaishya ziraat ve ticaretle uğraşan sınıfın adıdır. Bütün üretim ve mübadele işleri bu sınıf yönetir. Ekonomik hayatı yöneten sınıftır. Bu sınıfın vazifesi, ziraatla ve ticaretle uğraşmak, hayvan yetiştirmek, sadaka vermek, ilahlara kurban sunmak ve kutsal kitapları okumaktır. Genel olarak orta halli tüccarlar, orta büyüklükte toprak sahibi olanlar bu sınıfta olurlar.

Sudralar: Sudralar En ağır işleri görmekle yükümlü olan ve kast sisteminin en altındakilerdir. Sudralar, bütün yaşamı boyunca kendisinden yukarıda olan üç kast mensupları için çalışmak zorundadır. Bunlar haklardan yoksun, durumları esirden çok az farklı mazlum bir sınıftır ve genellikle 'köle' olarak tabir edilmektedir. Bu kasta karşı din adına yüksek kastlar tarafından yapılan zulüm ve gadrin her türlüsü meşru sayılır. Genel olarak köylüler ve lağım gibi pis işlerle uğraşanlar bu sınıftan kişilerdir.

Ayrıca kast dışı sayılan Paryalar vardır. İnsanların en aşağı tabakası olarak görülen Paryalar Hint Kast Sistemi üzerinde Dokunulmazlar olarak da bilinir. Hukuk tarafından hiç tanınmayan bir mensuptur. Bu sınıftaki kişiler;