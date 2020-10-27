KOAH'lı torbacıdan güldüren savunma: 'Hepsini kendim kullanıyorum'

İstanbul Kağıthane'de yaşadığı metruk binada oksijen tüpüne bağlı bir şekilde uyuşturucu satan ve yakalanan 73 yaşındaki şüphelinin; kalp, KOAH, şeker, prostat ve tansiyon hastası olduğu ortaya çıktı. 73 yaşında olan uyuşturucu satıcısı ifadesinde ise kaldığı adreste ele geçirilen uyuşturucu maddeler için "Uyuşturucu maddelerin hepsini kendim içiyorum. Nereden aldığımı bilmiyorum" dediği ortaya çıktı.

Operasyonu, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. 73 yaşındaki KOAH Hastası uyuşturucu satıcısının Yeşilce Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde kaldığı metruk binaya düzenlenen operasyonda; gazete kağıtlarına sarılı 69.80 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, şeffaf poşetlerde 1.5 gram Esrar maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 760 lira para ele geçirilmişti. Adreste yatakta yatar vaziyette ve oksijen tüpüne bağlı olarak bulunan şüpheli Ahmet B. (73) ve iddiaya göre ona satması için uyuşturucu temin eden üç kişi daha yakalanmış, uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapan Serap Ö. tutuklanmıştı. Diğer iki şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı.





BEŞ AĞIR HASTALIĞI VARMIŞ



Uyuşturucu madde ticaretinden dolayı iki suç kaydı bulunan 73 yaşındaki Ahmet B. ise hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilen şüpheli Ahmet T.'nin geçmişte de yine aynı adreste İstanbul Narkotik Masası Polisleri tarafından uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. Kalp, KOAH, şeker, prostat ve tansiyon hastası olduğunu ifade eden 73 yaşındaki şüphelinin kaldığı adreste ele geçirilen uyuşturucu maddeler için polislere verdiği ifadesinde "Uyuşturucu maddelerin hepsini kendim içiyorum. Nereden aldığımı bilmiyorum" dediği ortaya çıktı. Kalp hastası olan ve oksijen tüpüne bağlı halde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen Ahmet B.'ye iki defa stent takıldığı ifade edildi.