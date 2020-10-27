Kocaeli'nde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ,FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında oldukları değerlendirilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ekiplerce Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 ihraç yüzbaşı ve 6 askeri okul eski öğrencisi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.