Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Konya'da anne kıza araç içinde infaz

'da anne kıza araç içinde infaz

'da Büşra Gizem Güzelsoy (27), annesi Gülya Barutçu (48) ile birlikte araç içinde, ayrıldığı nişanlısı İ.'nin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Polis, kaçan Ömer İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 27.10.2020 19:32 Son Güncelleme: 27.10.2020 19:42 ABONE OL
Konya'da anne kıza araç içinde infaz

Olay, saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi.

Konya'da anne kıza araç içinde infaz

Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada geçimsizlik nedeniyle bir süre önce ayrıldığı nişanlısı İ.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Konya'da anne kıza araç içinde infaz

Başlarından yaralanan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Büşra Gizem Güzelsoy'un kanlar içinde annesinin kucağına devrildi belirlendi.

Konya'da anne kıza araç içinde infaz

İ. ise saldırının ardından otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Konya'da anne kıza araç içinde infaz

Anne be kızın olaydan 2 saat kadar önce polis merkezine giderek koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. Polis, kazan İ.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da anne kıza araç içinde infaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA