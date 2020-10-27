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Tarihi - Kurtuluş Savaşı Kahramanları, Önemi, Cepheleri ve Sonuçları

’ndan önce ülkemizin pek çok şehri işgal altındaydı. Atatürk’ün milli bilinci uyandırması ile birlikte ülkemiz Kurtuluş Savaşı’nda İtilaf Devletleri ile mücadele içerisine girmiş ve bağımsızlığını ilan ederek Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Peki Kurtuluş Savaşı Tarihi nedir? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:44 Son Güncelleme: 27.10.2020 15:50 ABONE OL
Kurtuluş Savaşı Tarihi - Kurtuluş Savaşı Kahramanları, Önemi, Cepheleri ve Sonuçları

Kurtuluş Savaşı ülkemiz için oldukça önemli savaşlardan birisidir. Bu savaşta tüm millet birlik olmuş ve bağımsızlığın savaşını vermiştir. Türk Milleti bu savaşla ilgili pek çok ayrıntıyı merak eder ve araştırır. Peki bu denli merak edilip araştırılan savaşın kahramanları kimlerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Kurtuluş Savaşı Tarihi

Kurtuluş mücadelesinin lideri olan Atatürk, Samsun'a çıktığı sırada Anadolu'nun her yeri işgal altındadır. İngilizler Musul, Antep, Kilis ve İskenderun'u işgal ederken, Fransızlar ise Adana, Osmaniye ve Mersin'i işgal etmiş durumdalardır. Milli bilincin uyandırılması için Havza ve Amasya genelgeleri yayınlanmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas'ta kongre düzenlemiştir. Milli bilincin uyanması ile birlikte halk işgallere karşı miting ve protesto yapmaya başlamışlardır. Sivas ve Erzurum Kongrelerinden sonra Ankara'ya gelen Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920'de Türk milleti ile birlikte Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Büyük Millet Meclisi başkanı seçilen Atatürk, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin lideri olmuştur. Milletin birlikte her şeylerini seferber ederek verdikleri Kurtuluş Savaşı mücadelesi, 11 Ekim 1922 yılında başarıya ulaşmıştır.

Kurtuluş Savaşı Önemi

Kurtuluş Savaşı, dört bir yanı işgalcilerle dolu olan milletin mücadelesini anlatmaktadır. İşgalci kuvvetlerin boyunduruğundan kurtulup Kurtuluş Savaşı ile ülkelerini geri alan milletimizi anlatmaktadır. Bu savaşta genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin tüm insanlar savaşmıştır. Tam bağımsız bir devlet olabilmek için bir mücadele edilmiştir. Ve tüm bunların sonucunda da tam bağımsız bir millet olunmuş başarıya ulaşılmıştır.

Kurtuluş Savaşı Kahramanları

Kurtuluş Savaşı kahramanları ile adını duyurmuş savaşlardan birisidir. Bu savaşta pek çok kişi kahraman olmuştur. Bundan dolayı internet üzerinde sık sık Kurtuluş Savaşı kahramanları araştırılır. Kurtuluş Savaşı kahramanları ise şunlardır:

  • Şahin Bey
  • Gördesli Makbule
  • Sütçü İmam
  • Satı Çırpan
  • Fevzi Çakmak
  • Nezahat Onbaşı
  • Yörük Ali
  • Kara Fatma

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

Kurtuluş Savaşı cepheleri genellikle okullarda öğretilir. Bu yüzden internet üzerinde öğrenciler tarafından Kurtuluş Savaşı Cepheleri çok araştırılır. Kurtuluş Savaşında 3 cephe vardır. Bu cepheler ise;

  • Güney Cephesi
  • Batı Cephesi
  • Doğu Cephesi

Bu cephelerde ise savaşılmış devletler vardır. Güney Cephesinde Fransızlarla, Doğu Cephesinde Ermenilerle, Batu Cephesinde Yunanlılarla savaşıldı. TBMM tarafından kurulmuş olan düzenli ordu sadece Batı Cephesinde savaşmıştır.

Kurtuluş Savaşı Sonuçları

  • Türk Milletinin düzenli orduya karşı güveni artmıştır.
  • TBMM, bu zaferin ardından Londra Konferansına davet edilmiştir.
  • Zaferden sonra Afganistan'la dostluk ve yardımlaşma anlaşması imzalanırken; Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.

Kurtuluş Savaşı Kısaca Özeti

1.Dünya Savaşı'ndan yenilmiş bir şekilde çıkan Osmanlı Devleti'nin İstanbul da dahil olmak üzere pek çok bölgesi işgal altındadır. Anadolu'da işgalcilere karşı bir mücadele başlamıştır. Bu mücadele bir süre sonra Kurtuluş Savaşı'na dönüşmüştür. Ya İstiklal Ya Ölüm bu savaşta dillere alınmıştır. Mustafa Kemal önderliğinde ulusal bağımsızlık için milletimiz bu savaşta mücadele etmiştir. Anadolu'da dağınık bir halde bulunan direniş gruplar düzenli ordu sistemi ile sistemli bir hale getirilmişlerdir. Ordunun finansmanı için Tekalif-i Milliye Kanunu çıkarılmıştır ve bazı vergiler konulmuştur. Askere alınmaya ve vergi verilmesine karşı olan kişiler için İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadelenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla Türkiye uluslararası arenada tam bağımsız bir ülke olmuştur.

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

  • Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı (19 Mayıs 1919)
  • Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
  • Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
  • Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
  • Balıkesir Alaşehir Kongreleri (26 Temmuz - 25 Ağustos 1919)
  • Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919)
  • 7 Kasım 1919 - Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.
  • 10 Ağustos 1920 - İstanbul Hükümeti ile itilâf Devletleri arasında, Türkiye'yi parçalayan ve bağımsızlığımızı sona erdiren SEVR ANTLAŞMASI imzalandı.
  • 20 Ocak 1921 - Yeni Türk Devleti'nin ilk Anayasası kabul edildi.
  • 19 Eylül 1921 - Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM tarafından "Mareşallik ve Gazi" unvanı verildi.
  • 30 Ağustos 1922 Zafer Bayramı ilan edildi.

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Kurtuluş Savaşı Tarihi - Kurtuluş Savaşı Kahramanları, Önemi, Cepheleri ve Sonuçları
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