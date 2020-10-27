Maki Bitki Örtüsü Nedir, Nerede Hangi Bölgede Görülür? Maki Bitki Örtüsü Özellikleri ve Ağaçları Hakkında Bilgiler

Bitki Örtüsü ile ilgili araştırma yapan her bireyin karşısına illaki Maki Bitki Örtüsü çıkmıştır. Maki Bitki Örtüsü ülkemizde de bulunan bir bitki örtüsüdür. Maki Bitki Örtüsü Akdeniz'de hakim olan bir bitki örtüsüdür. Maki Bitki Örtüsü ile ilgili bilinmesi gereken pek çok detay da bulunmaktadır. Peki Akdeniz'de görüldüğü bilinen Maki Bitki Örtüsünün özellikleri nelerdir? Maki Bitki Örtüsü nerelerde görülmektedir? Maki Bitki Örtüsü ile ilgili tüm ayrıntılar bu yazıda...

Maki Nerede Görülür?

Maki, Akdeniz Bölgesi bitki örtüsünün genel adıdır. Maki, Akdeniz Bölgesindeki her yerde görülür. Aynı zamanda Akdeniz İklimi hakim olan dünyanın çeşitli yerlerinde de Makiye rastlamak mümkündür. Makilikler tahrip edilmiş ormanların olduğu alanlara verilen addır. Makilikler genel olarak denize bakan yamaçlarda görülmektedir. Aynı zamanda Akdeniz Bölgesi'nde 20 tane kadar Maki Bitki Örtüsü çeşidi vardır. Aynı zamanda Maki Bitki Örtüsü Marmara ve Karadeniz kıyılarında da seyrek de olsa gözlemlenebilir. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan makilere Yalancı Maki denmektedir.

Maki Bitki Örtüsü Nedir?

Maki, tahrip edilmiş ormanların yerini almış olan bitki örtüsüdür. Maki bitki örtüsü Akdeniz Bölgesi'nde yaygındır. Makilikler denize bakan yamaçlardadır. Ülkemizde Akdeniz Bölgesinde Maki Bitki Örtüsü bulunmaktadır. Maki kelimesi Akdeniz'de Bulunan bitkilere verilen bir addır. Akdeniz Bölgesinde 20'ye kadar ulaşan Maki Bitki Örtüsü çeşitleri bulunmaktadır.

Maki Bitki Örtüsü Özellikleri

Genellikle Akdeniz Kıyılarında görülse de diğer deniz kıyılarında da gözlemlenen Maki Bitki Örtüsü bodur ağaçlardan oluşan topluluklardır. Bu bitki örtüleri tahrip edilen ormanlar dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Maki bitki örtüsü ile ilgili bilinmesi gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Maki Bitki Örtüsü hakkında araştırma yapan kişiler bu özellikleri bulmak isterler. Maki bitki örtüsü ile ilgili özellikler şunlardır:

Akdeniz İkliminde görülür.

Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde rastlanır.

Yazların sıcak ve nemli geçmesini sağlarken; kurak kışların ılık ve yağışlı geçmesini sağlar.

Maki Bitki Örtüsünde Yetişen Bitkiler

Maki Bitki Örtüsü deniz kıyısı olan yerlerde gözlemlenmektedir. Ancak bu bölgelerde Akdeniz İklimi hissedilmelidir. Akdeniz Bölgesi'nde Maki Bitki Örtüsü hakimdir. Bu bölgede yaklaşık 20 çeşit makiye rastlanmaktadır. Akdeniz Bölgesi'nde görülen 20 çeşit maki bitkisi ise merak edilmektedir. O bitkiler aşağıda sıralanmıştır:

Yabani zeytin ( Çok fazla vardır )

Funda ( Çiçekli bitkiler – Çalı görüntüsü )

Keçiboynuzu

Katran ardıcı

Laden

Sakız ağacı

Böğürtlen ( Çalı şeklinde )

Zakkum: Beyaz ve pembe çiçeklidir ( Çalı şeklinde )

Sandal ağacı

Akdeniz defnesi

Menengiç

Mersin ( Murt )

Dağ çileği ( Çalı şeklinde )

Kermes meşesi ve pırnal meşesi

Maki Bitki Örtüsü Dünyada Nerelerde Görülür?

Maki Bitki Örtüsü ülkemizde denize kıyısı olan bölgelerimizin hepsinde de görülmektedir. Ancak en yoğun olarak görüldüğü yer kesinlikle Akdeniz Bölgesi'dir. Ülkemizde Maki Bitki Örtüsünün dağılımı bu şekildedir. Dünya'da Maki Bitki Örtüsünün nerelerde görüldüğü ise ülkemizde merak edilmektedir. Maki bitki örtüsündeki ağaçların boyları bodurdur ve 2 metreyi geçmez. Dünya ülkeleri arasında Amerika, Portekiz, Avusturalya'nın güney kesimlerinde Akdeniz Bitki Örtüsüne rastlanır.

Maki Bitki Örtüsü Ağaçları

Maki Bitki Örtüsü en fazla 2 metrelik ağaçlardan oluşan bir bitki örtüsüdür. Aynı zamanda çalılar, çiçekler ve otlar da bu bitki örtüsünün içerisindedir. Maki Bitki Örtüsünde rastlanabilecek ağaçlar ufak ve sert yapraklı, dikenli ağaçlıklar ya da çalılıklardır. Ortamdaki yetersiz su yüzünden bitkiler de bu şekildedir. Ancak yine de pek çok ağaç çeşidi Maki Bitki Örtüsünde bulunmaktadır. Maki bitki örtüsünde rastlanan ağaçlar arasında başlıca şunlardır: