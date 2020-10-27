Meridyen Nedir? İki Meridyen Arası Kaç km? Kaç Meridyen Var?

Dünya üzerinde bir kutuptan diğer kutba kadar uzanan hayali çizgiler vardır. Bu çizgiler ise meridyendir. Meridyenler hakkında insanların bildiği bilgi bu kadardır. Ancak meridyen hakkında bilinmesi gereken pek çok şey bulunmaktadır. Bazı insanlar meridyenler hakkında çeşitli araştırmalar yaparlar. Bunun sebebi meridyenler hakkında merak ettikleri şeyler olmasıdır. Peki meridyenler arası kaç kilometredir? Kaç tane meridyen vardır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Meridyen Nedir?

Meridyen ile ilgili araştırmaların başında meridyenin tanımı yer almaktadır. Meridyen Ne Demek sorusuna sıklıkla rastlanmaktadır. Meridyenin ne olduğu genellikle öğrenciler tarafından araştırılmaktadır. Meridyen, bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasına kadar uzanan yarı çemberlere denmektedir. Meridyenler konum belirleyebilmek için çok önemlidir. Aynı zamanda dünya üzerinde olduğu var sayılan yatay çizgileri kesen çizgilerdir. Meridyenlerin her biri birbiri ile aynı uzunluğa sahiptir. Bu da dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için geçerlidir.

Kaç Meridyen Var?

Dünya üzerindeki dikey hayali çizgilere meridyen denmektedir. Meridyenler bir kutuptan başlayıp diğer kutba kadar uzanmaktadır. Tüm meridyenlerin birleşme noktası kutuplardır. Bundan dolayı meridyenler Ekvator kısmındayken aralarında 111 km mesafeye sahiptirler. Ancak Dünyanın şekli dolayısı ile kutuplara gittikçe meridyenler arasındaki mesafe azalmaktadır. Tüm dünya üzerinde yüzlerce olan meridyenlerin her biri birbirine eşit uzunluktadır. Greenwich yani başlangıç meridyeninin doğusunda ve batısında 180'et tane meridyen bulunmaktadır. Toplam meridyen sayısı ise 360 adettir.

Başlangıç Meridyeni Nereden Geçmektedir?

Meridyenlerle ilgili bilgiler edinmek isteyen bireylerin başlangıç meridyeni hakkında bilgi edinmeleri oldukça önemlidir. Dünya üzerinden hayali şekilde geçen çizgiler olarak bilinen meridyenler günümüzde pek çok şeyde lazım olmaktadır. Meridyenler hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden birisi Başlangıç Meridyenidir. Başlangıç Meridyenin nerede olduğu zaten çok araştırılan bir konudur. Başlangıç meridyeni Baş Meridyen olarak da bilinmektedir. Baş Meridyen ve bu meridyenin Antimeridyeni dünyayı tam olarak ikiye bölmektedir. Aynı zamanda tüm meridyen yayları ve antimeridyenleri Dünyayı ikiye böler. Başlangıç Meridyeni Greenwich Kasabasından geçmektedir. Greenwich Kasabası Londraya yakın bir kasabadır. Baş Meridyenin boyalımı 0' olarak tanımlanmaktadır.

Meridyenlerin Özellikleri

Meridyenler hakkında öğrenilmesi gereken onlarca şey vardır. Bunlar meridyen özellikleri öğrenildiği takdirde öğrenilebilecek özelliklerdir. Meridyenlerin özelliklerinden bazıları şunlardır: