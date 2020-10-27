Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Meridyen Nedir? İki Meridyen Arası Kaç km? Kaç Meridyen Var?

Nedir? İki Meridyen Arası Kaç km? Kaç Meridyen Var?

Dünya ile ilgili sürekli olarak çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarda ise insanların karşısına kavramı çıkar. Bu kavramı ilk kez duyanlar ne anlama geldiğini bilemeyebilirler. Bu yüzden Google üzerinde en çok aratılanlardan birisi de meridyenler ile ilgili sorulardır. Pek çok insanın merak ettiği meridyen hakkında öğrenilmesi gereken birçok şey vardır. Peki meridyen nedir? Meridyenin özellikleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:36 Son Güncelleme: 27.10.2020 15:42 ABONE OL
Meridyen Nedir? İki Meridyen Arası Kaç km? Kaç Meridyen Var?

Dünya üzerinde bir kutuptan diğer kutba kadar uzanan hayali çizgiler vardır. Bu çizgiler ise meridyendir. Meridyenler hakkında insanların bildiği bilgi bu kadardır. Ancak meridyen hakkında bilinmesi gereken pek çok şey bulunmaktadır. Bazı insanlar meridyenler hakkında çeşitli araştırmalar yaparlar. Bunun sebebi meridyenler hakkında merak ettikleri şeyler olmasıdır. Peki meridyenler arası kaç kilometredir? Kaç tane meridyen vardır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Meridyen Nedir?

Meridyen ile ilgili araştırmaların başında meridyenin tanımı yer almaktadır. Meridyen Ne Demek sorusuna sıklıkla rastlanmaktadır. Meridyenin ne olduğu genellikle öğrenciler tarafından araştırılmaktadır. Meridyen, bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasına kadar uzanan yarı çemberlere denmektedir. Meridyenler konum belirleyebilmek için çok önemlidir. Aynı zamanda dünya üzerinde olduğu var sayılan yatay çizgileri kesen çizgilerdir. Meridyenlerin her biri birbiri ile aynı uzunluğa sahiptir. Bu da dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için geçerlidir.

Kaç Meridyen Var?

Dünya üzerindeki dikey hayali çizgilere meridyen denmektedir. Meridyenler bir kutuptan başlayıp diğer kutba kadar uzanmaktadır. Tüm meridyenlerin birleşme noktası kutuplardır. Bundan dolayı meridyenler Ekvator kısmındayken aralarında 111 km mesafeye sahiptirler. Ancak Dünyanın şekli dolayısı ile kutuplara gittikçe meridyenler arasındaki mesafe azalmaktadır. Tüm dünya üzerinde yüzlerce olan meridyenlerin her biri birbirine eşit uzunluktadır. Greenwich yani başlangıç meridyeninin doğusunda ve batısında 180'et tane meridyen bulunmaktadır. Toplam meridyen sayısı ise 360 adettir.

Başlangıç Meridyeni Nereden Geçmektedir?

Meridyenlerle ilgili bilgiler edinmek isteyen bireylerin başlangıç meridyeni hakkında bilgi edinmeleri oldukça önemlidir. Dünya üzerinden hayali şekilde geçen çizgiler olarak bilinen meridyenler günümüzde pek çok şeyde lazım olmaktadır. Meridyenler hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden birisi Başlangıç Meridyenidir. Başlangıç Meridyenin nerede olduğu zaten çok araştırılan bir konudur. Başlangıç meridyeni Baş Meridyen olarak da bilinmektedir. Baş Meridyen ve bu meridyenin Antimeridyeni dünyayı tam olarak ikiye bölmektedir. Aynı zamanda tüm meridyen yayları ve antimeridyenleri Dünyayı ikiye böler. Başlangıç Meridyeni Greenwich Kasabasından geçmektedir. Greenwich Kasabası Londraya yakın bir kasabadır. Baş Meridyenin boyalımı 0' olarak tanımlanmaktadır.

Meridyenlerin Özellikleri

Meridyenler hakkında öğrenilmesi gereken onlarca şey vardır. Bunlar meridyen özellikleri öğrenildiği takdirde öğrenilebilecek özelliklerdir. Meridyenlerin özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • Meridyenlerin boyları birbirine eşittir.
  • İki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.
  • Ekvatorda meridyenler arası 111 kilometredir.
  • Başlangıç Meridyeni Londra yakınlarındaki Greenwich kasabasından geçmektedir.
  • Greenwich doğusunda 180 batısında 180 tane meridyen vardır.
  • Toplam meridyen sayısı 360 adettir.
  • Bütün meridyenler kutup noktalarında birleşirler. Bundan dolayı ardışık meridyenler arasında bulunan mesafe Ekvatordan kutuplara doğru daralır.
  • Aynı meridyen üzerindeki noktalarda yerel saat aynıdır.
  • Bir meridyen yayını tam çembere tamamlayan karşı meridyen yayına Antimeridyen denir.
  • Başlangıç Meridyenin doğusuna Doğu Yarımküre, batısına Batı Yarımküre denir.
  • Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki meridyenlerde yerel saat batıdakilerden daha ileridir.
  • Her bir meridyen dünyayı iki eşit parçaya böler.
  • Güneş Ekvator üzerinde iken (21 Mart - 23 Eylül) aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda Güneş sabah aynı saatte doğar, akşam aynı saatte batar. Türkiye haritasında gösterilen 39° Doğu meridyeni üzerinde bulunan Elazığ ve Trabzon'da Ekinoks'larda Güneş aynı saatte doğar, akşam aynı saatte batar.
  • Başlangıç Meridyeni'nden (0°) başlayıp meridyenlerin numaraları doğuya ve batıya doğru birer derece aralıklarla artmaktadır. Meridyen numaralan sağa doğru büyüyorsa Doğu, sola doğru büyüyorsa Batı Yarımküre'dedir.
  • Meridyenler kuzey güney yönlü olarak uzamaktadır. Bu bilgi haritalarda yön bulmada kullanılmaktadır.
  • Meridyenler Boylamlar olarak da bilinmektedir.
  • Yunanca harf lambda (λ) tarafından temsil edilmektedir.
  • Boylam değerleri o ile 180 derece arasındadır.
  • E veya W harfleri yönü temsil edebilmek amacı ile kullanılır.
  • Her meridyen tüm enlemlerin üzerinden geçer.
  • Tüm meridyenleri geçebilmek için 38 624, 256 KM seyahat etmek gereklidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meridyen Nedir? İki Meridyen Arası Kaç km? Kaç Meridyen Var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA