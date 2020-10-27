PKK’lı canlı bomba etkisiz hale getirildi

Amanos dağları üzerinden Türkiye'ye gelen 2 PKK'lı terörist, Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir astsubay yaralandı, kaçan teröristler ise İskenderun ilçesinde sıkıştırıldı. Burada çıkan çatışmada teröristlerden birinin üzerindeki bomba patladı. Terörist parçalanırken, çevredeki işyerleri ve araçlar da zarar gördü. Çatışmada bir emniyet amiri hafif yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci teröristin de etkisiz hale getirildiğini, "Aferin kahramanlarımıza" tweetiyle duyurdu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, operasyon nedeniyle güvenlik güçlerini tebrik etti. Erdoğan, mesajında şunları söyledi: Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izniyle güvenlik güçlerimizin gayretiyle terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.