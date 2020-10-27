Sakarya’da 4 DEAŞ şüphelisine gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi.



Terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde özel eğitim aldıkları, sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Sakarya'ya geldikleri tespit edilen 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin üzerinde DEAŞ terör örgütü faaliyetleri ile ilgili çatışma bölgelerinde çekilmiş görüntü ve fotoğraflar ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.