SON DAKİKA HABERİ! 27 Ekim korona tablosu: 27 Ekim 2020 Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs günlük son durum tablosu…

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası tespit edilen corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerince günlük olarak yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayıları ile günlük son durum tablosu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından Twitter ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası canlı yayın aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda bugün (27 Ekim 2020 Salı) Bakan Koca tarafından açıklanması beklenen 27 Ekim korona tablosu - günlük son durum tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 27 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor…
Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekipleri tarafından tespit edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 27 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar ve son dakika haberlerine bu başlık altından erişebilirsiniz…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.
Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.
Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.
Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.
Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin