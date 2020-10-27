Son dakika: AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri

Son dakika: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak bildirisi: Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle halklar ve inanç toplulukları arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler.

SON DAKİKA: MACRON'UN SÖYLEMLERİNE KARŞILIK 4 PARTİDEN ORTAK AÇIKLAMA

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak bildirisi: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerin temsilcileri olarak bizler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle tel'in ve teşhir ediyor; Batının sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz.

TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığının Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin Tezkeresi kabul edildi

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