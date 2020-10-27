Son dakika: Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Terör Örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalar kapsamında yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve sonrasında süre gelen 10 Kasım törenleri esnasında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün tabanına, örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacı ile eylem yapabileceğine yönelik istihbari değerlendirmeler doğrultusunda flaş çalışmalar başlatıldı.
SON DAKİKA! Edinilen bilgiye göre, DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde iken aktif faaliyet gösterdikleri ve ülkemizde bulundukları bilgileri elde edilen 2 grup tespit edildi. Gruplar içerisinde faaliyet yürüten şahıslar ile alakalı olarak başlatılan çalışmalar delillendirilerek; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimat ve kararlar doğrultusunda bugün operasyon düzenlendi.
7 TERÖRİST GÖZALTINDA
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen iki ayrı eş zamanlı operasyon neticesinde toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saklanmış oldukları ikametler içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şahısların örgütsel irtibatları, eylem ve faaliyetleri hakkında çok yönlü tahkikat devam ediyor. Ayrıca M.B.H.A.'nın DAEŞ terör örgütü içerisinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş.'nın ise örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı tespit edildi.
ÖRGÜT İÇİNDE İNFAZCI
Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan M.B.H.A'nın örgüt içinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş'nin ise örgüt içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı tespit edildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürdürülüyor.