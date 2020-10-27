Son dakika: Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

7 TERÖRİST GÖZALTINDA

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen iki ayrı eş zamanlı operasyon neticesinde toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saklanmış oldukları ikametler içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şahısların örgütsel irtibatları, eylem ve faaliyetleri hakkında çok yönlü tahkikat devam ediyor. Ayrıca M.B.H.A.'nın DAEŞ terör örgütü içerisinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş.'nın ise örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı tespit edildi.