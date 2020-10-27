Son dakika haber! 6 terörist etkisiz hale getirildi

İşte bakanlıktan yapılan o açıklama;



MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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