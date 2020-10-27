Son dakika haberi: Teröristlere ait paramotor ele geçirildi! Terör örgütü PKK neden paramotor kullandı?



Hatay'da yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Kurmay Başkanı Albay Gürsel Tokmakoğlu şu değerlendirmelerde bulundu.

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PKK'NIN ARKASINDA BAŞKA GÜÇLER Mİ VAR? NEDEN PARAMOTOR KULLANDILAR?

PKK'nın arkasında başka güçler var. Yani bununla ilgili olarak taktiksel bir boyutta bir uygulamayı bağlayarak bir sonuç çıkarmayalım. PKK'nın bir taşeron örgüt olduğunu bir vekalet savaşının unsuru olduğunu hatta kullanışlı bir malzeme olduğunu defalarca ifade ettik bugüne kadar. Tabi Türkiye sınırlarını ilerden koruma yöntemini seçmişti. Hem Suriye'den hem Irak'tan adeta kuş uçurtmuyoruz sınırlarımıza. PKK teröristi daha önce kolay girdiği Amanoslar'a şimdi hiç kimseyi sokamayınca kendine yeni bir usul arıyor. Başka ülkelerden, başka terörist gruplardan yardım alıyor. Oradan aldığı yöntemleri uygulamaya gidiyor. İki tane unsur var burada Bunlardan bir tanesi kamikaze duran diğeri de paramotor. Buradan şunu yapmaya çalışıyor. Sınırlarını geçemediği Türkiye'ye acaba uzaktan nüfuz edebilir miyim yani bazı şeylerin üzerinden geçebilir miyim? diye. Paramotor neticede bir paraşüte bağlı ilkel bir hava aracı.

TERÖRİSTLER MÜNBİÇ'TEN AMANOSLARA GELDİ

Benim dikkatimi çeken Münbiç olması. Tel Rıfat terör yuvası. ABD ile daha önce çalışan yerel unsurlar burada.Buradan tutup da görüleceğini bile bile 4 tane paramotorla riske girmeleri enteresan. Türkiye, Suriye politikasında İdlib'in yanında Tel Rıfat'a da yönelmeli.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en kolay yapılı araçtır. Yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır. Paramotor, motorlu yamaç paraşütleri ya da Powered Paragliding (PPG) olarak tanımlanır.

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