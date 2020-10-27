Son dakika haberi: İstanbul'a özel önlemler geliyor! İşte masadaki seçenekler...

Koronavirüs ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kış mevsimi ile birlikte yeniden tırmanışa geçen koronavirüs Avrupa'yı esir almış durumda. Türkiye'de de tehlikeli bir tırmanış sözkonusu. Özellikle Megakent İstanbul'da vaka sayısı hızla yükseliyor. Kentteki vakalar ülke genelinin yüzde 40'ını oluşturuyor. Bakan Koca 28 ilçede yüzde 50'den fazla vaka artışının olduğunu bildirdi. İstanbul özelinde bir dizi önlem alınması planlanıyor. Vaka artışına göre belli saatler arasında sokak kısıtlaması gündeme gelebilir. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...