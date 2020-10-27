Son dakika haberi: İstanbul'a özel önlemler geliyor! İşte masadaki seçenekler...

Koronavirüs ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kış mevsimi ile birlikte yeniden tırmanışa geçen koronavirüs Avrupa'yı esir almış durumda. Türkiye'de de tehlikeli bir tırmanış sözkonusu. Özellikle Megakent İstanbul'da vaka sayısı hızla yükseliyor. Kentteki vakalar ülke genelinin yüzde 40'ını oluşturuyor. Bakan Koca 28 ilçede yüzde 50'den fazla vaka artışının olduğunu bildirdi. İstanbul özelinde bir dizi önlem alınması planlanıyor. Vaka artışına göre belli saatler arasında sokak kısıtlaması gündeme gelebilir. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
İSTANBUL'A ÖZEL ÖNLEMLER YOLDA
İstanbul'da genel olarak maske kuralına uyulduğu ancak mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı gözleniyor. İnsanlar kafe, lokanta, parklar, pazar yerleri, eğlence yerlerinde salgın öncesinde olduğu gibi iç içe yaşıyor.
Öncelikli olarak özel sektördeki çalışma saatlerinin kısa süre içinde düzenlenmesi bekleniyor. Mevsim değişikliği nedeniyle kapalı mekanlara geçildiği için İstanbul'da denetimler daha da artacak.
Özellikle kafe-lokanta gibi mekanlar denetlenecek. Vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumları kontrol edilecek. Sokaktaki hayatın seyreltilmesi için neler yapılabileceğine bakılacak. Lokanta, kafe gibi işyerlerinin akşam belli saatte kapatılması gündeme gelebilecek.
Bu yeterli olmazsa belli saatten sonra sokağa çıkma sınırlaması gibi önlemler devreye sokulacak.