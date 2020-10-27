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haberi: 'a özel önlemler geliyor! İşte masadaki seçenekler...

Koronavirüsün tehlikeli tırmanışa geçtiği 'dan haberleri geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 günlük mesaisini İstanbul'a ayırırken, önce 112 Acil Komuta Merkezi'ne gitti, daha sonra ise İstanbul Valiliği'nde Vali Ali Yerlikaya ve ilçe belediye başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Koca, toplantı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu, İstanbul'un alarm verdiğini söyledi, 28 ilçede vakaların yüzde 50'den fazla arttığını bildirdi. Tehlike çanlarının çaldığı İstanbul için özel önlemler gündeme geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 08:27 Son Güncelleme: 27.10.2020 08:42 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'a özel önlemler geliyor! İşte masadaki seçenekler...

Koronavirüs ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Kış mevsimi ile birlikte yeniden tırmanışa geçen koronavirüs Avrupa'yı esir almış durumda. Türkiye'de de tehlikeli bir tırmanış sözkonusu. Özellikle Megakent 'da vaka sayısı hızla yükseliyor. Kentteki vakalar ülke genelinin yüzde 40'ını oluşturuyor. Bakan Koca 28 ilçede yüzde 50'den fazla vaka artışının olduğunu bildirdi. İstanbul özelinde bir dizi önlem alınması planlanıyor. Vaka artışına göre belli saatler arasında sokak kısıtlaması gündeme gelebilir. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi: İstanbul'a özel önlemler geliyor! İşte masadaki seçenekler...

İSTANBUL'A ÖZEL ÖNLEMLER YOLDA

'da genel olarak maske kuralına uyulduğu ancak mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı gözleniyor. İnsanlar kafe, lokanta, parklar, pazar yerleri, eğlence yerlerinde salgın öncesinde olduğu gibi iç içe yaşıyor.

Son dakika haberi: İstanbul'a özel önlemler geliyor! İşte masadaki seçenekler...

Öncelikli olarak özel sektördeki çalışma saatlerinin kısa süre içinde düzenlenmesi bekleniyor. Mevsim değişikliği nedeniyle kapalı mekanlara geçildiği için 'da denetimler daha da artacak.

Son dakika haberi: İstanbul'a özel önlemler geliyor! İşte masadaki seçenekler...

Özellikle kafe-lokanta gibi mekanlar denetlenecek. Vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumları kontrol edilecek. Sokaktaki hayatın seyreltilmesi için neler yapılabileceğine bakılacak. Lokanta, kafe gibi işyerlerinin akşam belli saatte kapatılması gündeme gelebilecek.

Bu yeterli olmazsa belli saatten sonra sokağa çıkma sınırlaması gibi önlemler devreye sokulacak.

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Son dakika haberi: İstanbul'a özel önlemler geliyor! İşte masadaki seçenekler...
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