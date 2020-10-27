SON DAKİKA: Haberler peş peşe geldi! İki ilde büyük orman yangını! Kırmızı alarm verildi: Evlere ilerliyor...

SON DAKİKA: İSKENDERUN'DA YANGIN

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Ekipler ihbarı alır almaz bölgeye hareket ederken, söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş'tan gelen ekipler de katıldı.

MÜDAHALE BAŞLADI

İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

İskenderun'da orman yangını çıktı | Video