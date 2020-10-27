Son dakika: Kadın koronavirüs vaka sayısının artmasının altından bakın ne çıktı? Filyasyon ekiplerinden dikkat çeken tespit...

SALGIN HER YÖNÜ İLE ARAŞTIRILIYOR

Henüz bir tedavi yöntemi, ilaç ve aşı geliştirilemeyen koronavirüs ile ilgili her geçen gün yeni bir gerçek ortaya çıkıyor. Virüsün kalıcı birçok hasar bırakabilmesinin yanı sıra, kişilerde farklı özellikler göstermesi de dikkat çekiyor. Bu nedenle salgın tüm detayları ile inceleniyor. Bulaş oranlarının yükselmesinden, cinsiyete göre vaka sayılarının artmasına kadar birçok nokta üzerinde duruluyor.