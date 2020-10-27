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: Kadın vaka sayısının artmasının altından bakın ne çıktı? Filyasyon ekiplerinden dikkat çeken tespit...

HABERLERİ: tüm dünyada yayılım hızını artırarak ilerliyor. 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan virüs, kış aylarının gelmesi ile özellikle Avrupa'da yeniden tırmanışa geçti. Türkiye'de de tehlikeli tırmanış baş gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların ülke genelinde yükseldiğini bildirirken, toplam vaka sayısının yüzde 40'ının ise Megakent İstanbul'da olduğunu duyurdu. Salgının kontrol altında tutulabilmesi için tüm yönlerden arama çalışmaları sürerken, dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Son zamanlarda kadın vaka sayısının hızla artışa geçtiği görüldü. Yapılan araştırmalarda, 'altın günü' adı altında kadınların kapalı ortamlarda bir araya gelmesinin durumu tetiklediği belirtiliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 07:37 Son Güncelleme: 27.10.2020 07:43 ABONE OL
Son dakika: Kadın koronavirüs vaka sayısının artmasının altından bakın ne çıktı? Filyasyon ekiplerinden dikkat çeken tespit...

Çin'in Wuhan kentinde patlak verdikten kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan can almaya, hayatı altüst etmeye devam ediyor. Yaz aylarında bir nebze olsun duraksayan virüs, kış aylarının gelmesi ile birlikte yeniden tehlikeli şekilde tırmanışa geçti. Özellikle Avrupa'da birçok ülke virüsten deyim yerinde ise kırılıyor. Yönetimler yeniden önlemler almaya başlarken, Türkiye'de de vakalar tırmanışa geçti. Özellikle kapalı ortamların az havalandırılması, ziyaretlerin artması virüsü tetikliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri kapalı ortamlarda virüsün çok hızlı bulaştığını bildirerek, maske, mesafe kurallarına harfiyen riayet edilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Son dakika: Kadın koronavirüs vaka sayısının artmasının altından bakın ne çıktı? Filyasyon ekiplerinden dikkat çeken tespit...

SALGIN HER YÖNÜ İLE ARAŞTIRILIYOR

Henüz bir tedavi yöntemi, ilaç ve aşı geliştirilemeyen ile ilgili her geçen gün yeni bir gerçek ortaya çıkıyor. Virüsün kalıcı birçok hasar bırakabilmesinin yanı sıra, kişilerde farklı özellikler göstermesi de dikkat çekiyor. Bu nedenle salgın tüm detayları ile inceleniyor. Bulaş oranlarının yükselmesinden, cinsiyete göre vaka sayılarının artmasına kadar birçok nokta üzerinde duruluyor.

Son dakika: Kadın koronavirüs vaka sayısının artmasının altından bakın ne çıktı? Filyasyon ekiplerinden dikkat çeken tespit...

KADIN VAKA SAYILARI ARTTI

Son zamanlarda kadın vaka sayısının süratle arttığı belirtiliyor. Kadınların koronavirüse daha fazla yakalanmasının nedeni araştırıldığında ise dikkat çeken bir detay ortay çıktı.

Son dakika: Kadın koronavirüs vaka sayısının artmasının altından bakın ne çıktı? Filyasyon ekiplerinden dikkat çeken tespit...

ALTIN GÜNÜ DEĞİL, KORONA PARTİSİ

Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar bunun nedenini ortaya koydu. Evlerde yapılan altın günleri,
memleketten dönenlere yapılan hoş geldin ziyaretleri, pastalı-börekli günler yayılımı hızlandırdı. Kadınların büyük bölümü virüsü komşudan ya da akrabadan kaptı.

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Son dakika: Kadın koronavirüs vaka sayısının artmasının altından bakın ne çıktı? Filyasyon ekiplerinden dikkat çeken tespit...
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