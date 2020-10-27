Son dakika! Kobani provokasyonuna yeni operasyon: 7 ilde şafak baskını

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8, 9 Ekim 2014 tarihlerinde barikatlar kurmak suretiyle yollar kesilerek, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi. Çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu 37 vatandaş hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda operasyonda 20 şüpheli yakalanmış, aralarında HDP'li Alp Altınörs, Ayla Akat Ata, Ayhan Bilgen, Pervin Oduncu ve Nazmi Gür'ün de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı.

27 ÖRGÜT ÜYESİNE DAHA GÖZALTI KARARI

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Alınan tanık ve etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda, Kobani olayları olarak bilinen şiddet eylemlerinde meydana gelen ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan ve örgüt tarafından kadro eğitimi aldığı belirlenen 27 şüphelinin yakalanması için Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı baskınlar yaptı.

Kobani provokasyonuna yeni operasyon: 7 ilde şafak baskını | Video

KANDİL İLE TÜRKİYE ARASINDA KURYELİK YAPMIŞLAR

PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev alarak Kandil ile Türkiye arasında kuryelik yaptığı belirtilen zanlıların yakalanması için Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Konya, Mardin, Şanlıurfa ve İzmir'de yapılan baskınlarda 3 örgüt üyesi gözaltına alındı. Yakalanamayan 24 şüphelinin 19'unun PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı, 5'inin de yurtdışında oldukları tespit edildi. Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.