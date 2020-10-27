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Tunga tepki verdi! Hoparlörden çıktı

’da şüphe üzerine durdurulan araç içinde narkotik köpeği Tunga ile arama yapıldı. Otomobilin hoparlör kısmında 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 2 kutu hap ele geçirildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 27.10.2020 11:26 Son Güncelleme: 27.10.2020 11:27 ABONE OL
Tunga tepki verdi! Hoparlörden uyuşturucu çıktı

Adana'da durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kişi gözaltına alındı.

NARKOTİK KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park alanında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği 'Tunga' ile arama yapıldı. Otomobilde yapılan detaylı aramada, aracın arka koltuğundaki ses sisteminin içerisine zulalanmış halde 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve yeşil reçeteyle satılan 2 kutu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan B.A. (29) ve S.K. (27) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Tunga tepki verdi! Hoparlörden uyuşturucu çıktı
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