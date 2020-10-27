Tunga tepki verdi! Hoparlörden uyuşturucu çıktı

Adana'da durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kişi gözaltına alındı.

NARKOTİK KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park alanında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği 'Tunga' ile arama yapıldı. Otomobilde yapılan detaylı aramada, aracın arka koltuğundaki ses sisteminin içerisine zulalanmış halde 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve yeşil reçeteyle satılan 2 kutu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan B.A. (29) ve S.K. (27) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.