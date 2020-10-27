Yarın 28 Ekim hastane, sağlık ocağı ve eczaneler tatil mi, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı olacak?

Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan 29 Ekim, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün olmak üzere bir buçuk günlük resmi tatil yapılıyor. Vatandaşlar, resmi tatil sebebiyle hastane, eczane ve aile hekimliği sağlık ocaklarının faaliyet gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı sorusunun cevabı…

28 VE 29 EKİM'DE HASTANELER VE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

İşte 28 ve 29 Ekim'de hastane, eczane ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri;