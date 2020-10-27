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Haberler Gündem Haberleri Yarın 28 Ekim hastane, sağlık ocağı ve eczaneler tatil mi, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı olacak?

Yarın 28 Ekim hastane, sağlık ocağı ve eczaneler tatil mi, çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı’nda hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı olacak?

Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması dolayısıyla vatandaşlar, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde kapalı olacak kurum ve kuruluşların hangileri olduğunu araştırıyor. Bilindiği üzere 29 Ekim tatili bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim Perşembe günü resmi daireler faaliyet göstermeyecek. Öte yandan 28 Ekim günü ise yarım günlük resmi tatil yapılacak. Resmi tatil dolayısıyla tatil edilecek yerlerin arasında hastane ve eczaneler de geliyor. Peki 28 Ekim’de hastane, sağlık ocağı ve eczaneler yarım gün tatil mi? 29 Ekim’de hastane sağlık ocağı ve eczaneler açık mı?

Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:25 ABONE OL
Yarın 28 Ekim hastane, sağlık ocağı ve eczaneler tatil mi, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı olacak?

Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan , her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün olmak üzere bir buçuk günlük resmi tatil yapılıyor. Vatandaşlar, resmi tatil sebebiyle hastane, eczane ve aile hekimliği sağlık ocaklarının faaliyet gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı sorusunun cevabı…

28 VE 29 EKİM'DE HASTANELER VE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

İşte 28 ve 29 Ekim'de hastane, eczane ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri;

Yarın 28 Ekim hastane, sağlık ocağı ve eczaneler tatil mi, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı olacak?

29 VE 29 EKİM'DE HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

tarihinin resmi tatil olması sebebiyle bu günde hastaneler ve eczaneler açık değil. Hastanelerde resmi tatil günlerine muayene veya başka sebeplerle randevu verilmiyor. Fakat hastanelerin acil servis bölümü resmi tatiller, dini bayramlar da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Aynı şekilde eczaneler de 29 Ekim tarihinde açık olmayacak. 29 Ekim tarihinde eczaneye gitmek isteyenlerin nöbetçi eczanelere gitmesi gerekiyor.

Yarın 28 Ekim hastane, sağlık ocağı ve eczaneler tatil mi, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı olacak?

28 EKİM'DE ECZANELER YARIM GÜN MÜ ÇALIŞIYOR?

Bununla birlikte yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim'de de hastane ve eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. 28 Ekim'de hasta ve eczaneler kaça kadar açık sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 28 Ekim'de hastane ve eczaneler öğle tatiline kadar açık olacak. 28 Ekim'de öğle tatilinden önce eczaneye gidemeyenlerin de nöbetçi eczanelerin listesine bakması, listede bulunan eczanelerden birini tercih etmesi gerekiyor.

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Yarın 28 Ekim hastane, sağlık ocağı ve eczaneler tatil mi, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastane, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı olacak?
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