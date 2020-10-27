Yunanistan sınırında son dakika terör operasyonu!13 FETÖ'cü ve 1 PKK'lı terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurlarından Yunanistan sınırında son dakika operasyonu! TSK'ya bağlı hudur unsurları, yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi bir teröristi Yunanistan sınırında yakaladı.

FETÖ'CÜ VE PKK'LI TERÖRİSTLER BİRLİKTE KAÇIYORLAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin sınır hattındaki başarılı çalışmaları devam ediyor. Kaçak çıkışlara göz açtırmayan hudut kartalları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi 1 teröristi, Yunanistan sınırında yakaladı. Teröristler yasal işlemlerin yapılması için güvenlik güçlerine teslim edildi.