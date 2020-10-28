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86 yıl sonra bir ilk: Ayasofya’da Mevlid Kandili eda edilecek

’nde 86 yıl aradan sonra ilk kez Mevlid Kandili eda edilecek. Bugün saat 18.30’da yapılacak olan Mevlid Kandili ayrıca canlı yayınlanacak

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 28.10.2020 16:22 Son Güncelleme: 28.10.2020 16:26 ABONE OL
86 yıl sonra bir ilk: Ayasofya’da Mevlid Kandili eda edilecek

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum yıldönümü olan Mevlid Kandili, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk kez eda edilecek. Bugün saat 18.30'da başlayacak olan Mevlid Kandili'nde koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda kişi içeri alınacak. Ancak çeşitli kanal ve televizyon kanallarında canlı olarak izlenebilecek.

NE OLMUŞTU?
İstanbul'un fethinin kutlandığı 567. Yılı kutlamaları çerçevesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla 29 Mayıs 2020 tarihinde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği ise çeşitli kurumlara Ayasofya'nın tekrardan camiye dönüştürülmesi için başvurular yapmış bir dernek olarak 8 Haziran 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi'ne tekrar dilekçeyle başvurdu.


Danıştay, 2 Temmuz 2020 tarihinde bu başvurunun duruşmasını yapacağını duyurdu. Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Danıştay'ın söz konusu kararın ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

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86 yıl sonra bir ilk: Ayasofya’da Mevlid Kandili eda edilecek
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