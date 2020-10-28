Adıyaman’da çaldı, Gaziantep’te yakalandı

Adıyaman'da bir marketten 6 cep telefonu ve bir tablet çalan hırsız, cihazları satmak için geldiği Gaziantep'te polisin şok uygulamasında yakalandı.

Gaziantep'te Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şok uygulaması sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 6 cep telefonu ve bir tablet ile eldiven ve kapı açmada kullanılan bazı malzemeler bulununca aracın sürücüsü sorguya alındı.

Polis sorgusunda tablet ve telefonları Adıyaman'da bir marketten çaldığını itiraf eden şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Cihazlar ise sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.